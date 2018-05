Ha sido una temporada larga y muy exigente para Raquel Miguens, pero la jugadora del Club Bádminton Pontevedra la ha finalizado muy satisfecha por los éxitos conseguidos, tanto a nivel individual como colectivo. Además del ascenso con el equipo pontevedrés a División de Honor, la estradense acaba de proclamarse campeona de España Sénior y fue plata en dobles en el mismo torneo.

- ¿Qué valoración hace de esta temporada?

- Para mí ha sido de las mejores temporadas que he tenido. A nivel veterano, quedé campeona gallega en las tres modalidades, y a nivel absoluto, fui campeona en las dos modalidades que disputé. El colofón fue que quedara campeona de España sénior, que es la primera vez que lo consigo, así que estoy contenta, además conseguí la plata en dobles.

- Le queda la espinita del último Campeonato de España de categoría absoluta, ¿no?

- Sí, pero no me voy a quedar con el último, que no salió como esperaba porque perdí en cuartos de final y tenía la esperanza de llegar más lejos, pero estamos hablando de un Campeonato de España absoluto y no es fácil. Tuve muy mala suerte en los sorteos, me tocó contra rivales que estuvieron jugando en torneos internacionales y se quedaron sin ranking, así que rompieron el cuadro.

- Otro gran éxito fue el ascenso con el Ravachol.

- Sí. Yo formo parte del equipo, pero como este año a nivel liga nacional el Ravachol no la podía disputar y yo todavía puedo seguir luchando por jugar en la categoría y ganar partidos, esta temporada jugué cedida por el Caser Clear de Madrid. Como este equipo está en Primera Nacional no pude disputar la fase de ascenso con el Ravachol. Pero el éxito que lograron mis compañeros lo siento también propio.

- ¿Tiene algún torneo más próximamente?

- En principio, para mí la temporada está acabada. Ha sido bastante larga y dura porque he disputado 19 competiciones en casi nueve meses. Estoy cansada y voy a hacer un parón técnico de unos días. A lo mejor en junio me animo a jugar algún TPR, pero a nivel más local.