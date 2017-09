El Dompa Gestión supera al San Martiño en un partido preparatorio

Después de haber comenzado la pretemporada del Club Voleibol San Martiño en varias de sus categorías, el pasado fin de semana tuvo lugar un partido de preparación en el pabellón de A Carballeira entre los dos equipos sénior del club, el Dompa Gestión, que este año jugará en la categoría de Primera Autonómica, y el conjunto que jugará en Segunda.

El partido comenzó con varios errores por ambos equipos, donde se veía la falta de juego, no de entrenamientos. Poco a poco se fueron soltando las jugadoras y con acciones largas se enfrentaron uno contra otro sin tenerse miedo. El primer set tuvo un comienzo muy igualado, pero a partir del punto 15 el Dompa Gestión supo coger una ventaja que ya no pudo recuperar el San Martiño, perdiendo por 25-19. En el segundo, el entrenador del San Martiño quiso probar a todas las jugadoras que no habían intervenido en el anterior y la falta de experiencia, unida al nerviosismo, llevó a que el set fuera muy desigual desde el principio.

El equipo del San Martiño no se encontraba nada cómodo en el campo, perdiendo el parcial por un 25-9. En el tercer y último set, el San Martiño volvió a salir sin encontrar su juego y el Dompa Gestión cogió una ventaja de cinco puntos. Poco a poco, el equipo B remontó con un saque que hacía mucho daño y sin errores, por lo que se pusieron por delante por un 24-21.

En ese momento, el Dompa Gestión reaccionó pero no fue suficiente para llevarse el ultimo set, perdiendo por un 26-24.

Ambos equipos demostraron en el encuentro preparatorio sus progresos pero también las deficiencias que tienen que ir corrigiendo, acabando con un gran ambiente y esperando con ansias que llegue el mes de octubre para abrir la competición con el objetivo de conseguir la fase de ascenso.