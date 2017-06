"Preocupa más que el niño gane a que aprenda o disfrute en el campo"

fase me coordino con el preparador físico para transmitirle cuáles son las condiciones de ese jugador y que el paso de estar en la camilla a entrenar normal sea lo más llevadero posible, tratando de minimizar ese puente que hay entre los dos estados.

- ¿Ha sentido el respaldo de Benítez en su trabajo?

- Contamos con un entrenador que tiene confianza y que sabe que, si un jugador no está al cien por cien, aunque esté entrenando, no debe jugar. La filosofía es tener la mayor disponibilidad posible y, aunque no sea al cien por cien, que entrene igual con el equipo, pero son conscientes de ello y regulando muy bien las cargas en una competición muy exigente como es la Championship, en la que se juegan muchos partidos, se evitaron probablemente muchas lesiones.

- ¿Qué le da más satisfacción, el éxito de la prevención o que un lesionado salga adelante?

- Mayor satisfacción personal quizás me da la segunda. Cada vez que tienes un lesionado, es un proyecto que te afecta directamente. Es bonito cuando ves a un jugador que tiene un problema y de alguna manera le ayudas a que vuelva a ejercer su profesión. Un jugador, cuando lo quitas del terreno de juego y sale de esa burbuja futbolística, es una persona más y muy agradecida. A nivel de satisfacción, es una de las cosas más positivas de mi trabajo, porque tratas con una persona con la que pasas más horas que con tu novia. Al final traspasas la barrera que hay entre lo profesional y lo personal. También es cierto que a nivel de importancia y repercusión, con el trabajo preventivo te ahorras mucho impacto en el rendimiento y en lo económico. Con los salarios que tienen, cada semana que un jugador está fuera, es un problema. Si lo podemos evitar, mejor. Con la prevención trabajas con el objetivo de minimizar las lesiones, pero sabes que las va a haber igualmente.

- Para un amateur, ¿debe o no debe hacer estiramientos?

- Probablemente no, a no ser que lo haga de manera adecuada. Incluso a nivel profesional, hay jugadores muy distintos. En el Hull había uno que tenía el récord de partidos jugados en Premier, dos años y medio, y ese chico nunca entraba en el gimnasio. No voy a ser yo el que le cambie su forma de hacer las cosas. Yo no le meto en problemas y él a mí tampoco. Tienes unos jugadores, los vas organizando en grupos de mayor o menor riesgo y, como tienes 25, vas tratando de atender individualmente a cada uno. Por mucho que estés a un nivel profesional, vas priorizando. Hay gente que lleva toda la vida haciendo el estiramiento estático antes de jugar y le va bien, pues déjalo. A alguien que viene de la academia, que está empezando, le aconsejas que no haya que estirar.

- ¿Qué recomendación le hace a un jugador en fase de formación?

- La primera que le daría es que, si disfruta, que siga con ello. Lo hablaba con un entrenador que tuve en Ourense. Hoy en día hay chavales que están más pendientes de las botas o de lo que hacen Cristiano o Messi que de lo que realmente es el juego. Buena parte de culpa de eso la tienen los padres. Van a los campos de fútbol a estar más preocupados de que su chaval juegue o gane a si realmente disfrutó, si está contento o si ha aprendido algo. Para mí, eso es algo que se ha perdido un poco y sobre lo que se debería mejorar. Que el chaval disfrute.

- ¿Cuál es el camino más apropiado para acotar las lesiones?

- Cuidarse un poco, porque estar en una condición física mínima, independientemente del nivel en que estés, te va a ayudar a evitar lesiones y a jugar un mayor número de partidos, que es de lo que se trata. Para eso tampoco hay que hacer grandes cosas. No es que se necesite estar muy fuerte, ni tener un cuerpo atlético. Simplemente, cada uno dentro de sus características, tiene que cuidarse. Y dejarse asesorar. Hoy en día hay muy buenos profesionales y la cultura todavía es, por desgracia, si tengo una lesión, me voy al fisio, que está bien, pero ahí me quedo. No busco a alguien que me diga qué puedo hacer para mejorar mi estado y para que a largo plazo no me lesione tanto. Eso es un readaptador o a nivel más cercano un profesional de la Educación Física que está formado para planificar un entrenamiento y que te pueda ayudar a mejorar en lo que tú necesitas. Es un servicio que alguna gente puede ver caro o que piense que no puede permitirse un entrenador personal, pero si lo ves a largo plazo es una forma de educarte para que realmente estés mejor. Hay una fase aguda en la lesión y vas a un fisio, es algo puntual, pero si no identificas cuál es tu problema te vas a lesionar cada vez más.

- ¿Cuál es el plan del Newcastle para el regreso a la Premier?

- Cuando cambias de equipo vas con la idea de que sea un proyecto a medio o largo plazo y, con la figura que está de entrenador, y por cómo ha cambiado el club, tienes la ilusión de que vaya para arriba. Conseguir el ascenso fue el primer paso y ahora viene lo difícil. En qué condiciones se va a competir y eso depende de las facilidades que tenga el míster para configurar la plantilla. El club cuenta con un gran apoyo, creo que fuimos el octavo estadio de Europa con mayor asistencia media estando en la segunda categoría, y teniendo esa masa social detrás, olvidándote de los seis equipos de arriba, con los que no vas a poder competir, después es una liga igualada en la que puedes ganar y perder contra cualquiera. Conociendo a nuestro entrenador, un competidor nato, vas con la ilusión de que sea un año bonito y que no simplemente haya que sufrir para salvarse.