Sergio Pérez: "Los que están llegando demuestran implicación"

A Sergio le gusta el boceto de la próxima plantilla de la UD Ourense. "El equipo va a tener un potencial altísimo. El nivel que va a tener el vestuario estará en consonancia con la categoría, y aún por encima. Ese es otro motivo más para querer seguir, porque se puede hacer algo muy bonito. Ese vestuario, con el seguimiento que tiene el equipo en la ciudad, es digno de formar parte de él", aseguró el jugador ourensano. Sergio se ha caracterizado en el campo por su identificación con los colores, pero considera que debe ser tenido muy en cuenta el esfuerzo que hacen los jugadores que llegan de superior categoría: "Implicación como la mía la tienen los que vienen, la misma o más. Igual que yo hago un esfuerzo en el tema académico, otros hacen el esfuerzo de jugar en Preferente cuando podrían jugar en superior categoría. Cuando te decides a bajar una categoría es que realmente quieres formar parte de esto". El defensa asume no obstante que estar arriba no será sencillo: "Este año salió el Bande y para el año puede volver a salir o cualquier equipo de Pontevedra, además del Arenteiro si no sube. Fuera los partidos serán más complicados y todo será mucho más exigente, pero hay que conseguir que el club logre sus objetivos".