El Arenteiro y el Ourense, por la buena senda

El Arenteiro y el Ourense Club de Fútbol pelean por conseguir las dos plazas de ascenso a la Tercera División para la próxima temporada, a falta de solamente siete jornadas para que finalice la competición. Y es cierto que el Cultural Areas aventaja al equipo de la Villa del Orcellón en 5 puntos y al conjunto de la capital en 8, pero quedan 21 puntos en juego y todavía todo puede suceder.



El equipo de Ponteareas supo esperar su momento para colocarse primero en la tabla, aunque por muchas jornadas el equipo de Manel Vázquez ocupó el liderato y todo parecía indicar que era uno de los dos equipos favoritos para cambiar de categoría. Pero en los últimos encuentros, el Estradense, un equipo que se aprovechó de la alineación indebida del Sanxenxo -el Comité de Competición le dio los tres puntos- , se ha colocado en la clasificación a un punto de los ourensanos. Y en la cuarta posición viene pisando muy fuerte el equipo que adiestra Fran Justo, que vuelve a estar en un momento muy dulce y de resultados y se ha colocado a tres puntos del ascenso y es un equipo que llega embalado a esta recta del campeonato y que habrá que contar con ellos, para una de las dos plazas de ascenso.



Le siguen el Moaña, en la quinta posición, que suma 54 puntos y que viene de encadenar resultados positivos y también parece que ha despertado el Valladares que se encuentra a seis puntos del ascenso y que va a pelear a muerte hasta el final de la competición.



Camilo Díaz



El presidente del Ourense Club de Fútbol, Camilo Álvarez, es una persona que trabaja a lo largo de la semana en todos los frentes, para que todos sus equipos puedan estar al final de la competición en lo más alto de la clasificación. El primer equipo se encuentra a tres puntos de poder pelear por una de las dos plazas de ascenso a Tercera División: " En cuanto hay vida hay esperanza, tenemos opciones y llegamos a estos siete últimos encuentros en un momento muy dulce de juego y de resultados. Estamos en una buena dinámica de dar el salto y aunque es complicado lo vamos a intentar hasta el final. Era uno de nuestros objetivos cuando comenzó la temporada el poder estar en el grupo de cabeza y de momento creo que no estamos defraudando a nadie".



El presidente ourensano está dispuesto a reforzar el equipo, pero tendrá que ser con gente que aportará más cosas de la plantilla que tiene la actualidad el club: " De momento ha llegado Breogán Pereiro que ya tuvo sus minutos el pasado domingo y venía en buenas condiciones, pues estuvo entrenando con el Compostela, pero nos quedan dos partidos para nuevos refuerzos y todo puede ser posible, el club está dispuesto hacer un esfuerzo, pero con la cabeza y no con los pies, pues estamos orgullosos de la plantilla que tenemos que no nos está defraudando y hacemos un llamamiento a la afición para que el domingo acuda al campo de O Couto para apoyar a sus jugadores, pues el Grove es un buen equipo".



Ourense CF-Grove



Para no coincidir con el partido que disputan por la tarde los equipos de la Unión Deportiva Ourense y Bande, la directiva del Ourense CF ha puesto para las 12.00 horas el partido que enfrenta a su equipo con el Grove, donde está mucho en juego para los ourensanos.



El Arenteiro, segundo clasificado, recibe en el campo del Espiñedo, por la tarde al Alernavia, donde los de Manel Vázquez van a tratar de sumar los tres puntos. El Polígono juega con el Porriño y el Nogueira lo hace con el Sanxenxo.