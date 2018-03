Serra: "Tenemos que pensar solo en nosotros mismos"

Pensar en uno mismo y solo en el futuro. Son las consignas de Magí Serra a su plantilla en un comienzo de semana complicado después de que los resultados de la jornada -con las victorias de Puente Genil ante Guadalajara y de Puerto Sagunto frente al Teucro- hayan hundido un poco más al Frigoríficos del Morrazo en la última plaza de la clasificación. El técnico catalán quiere que sus jugadores se abstraigan de otros marcadores y de su mala racha y se centren en exclusiva en el siguiente partido, que en este caso será este sábado en O Sargal ante el Liberbank Ciudad Encantada de Cuenca.

"No podemos luchar contra lo que hagan los demás. Tenemos que hacer nuestro trabajo sin ver los resultados de los rivales porque cuanto más nos fijemos en ellos será peor", explica el preparador del cuadro cangués, que añade que "solo tenemos que hacer lo que está a nuestro alcance". Serra asume que los principales rivales por la permanencia del Cangas -los citados Puente Genil y Puerto Sagunto, además del MMT Seguros Zamora- hayan puntuado en esta segunda vuelta, "porque ya se han medido entre ellos, algo que a nosotros todavía no nos ha llegado" e insiste en que "no me he pasado el fin de semana pensando en los demás".

Lo que sí acepta el entrenador del Frigoríficos es que "no queda margen de error. Es lo que hay. Tenemos que estar ahí, primero pensando en el partido ante el Cuenca y luego en el siguiente". La situación es "complicada, incómoda", pero la fórmula para salir de ella es la misma, la de "seguir trabajando para que el equipo consiga tener más regularidad". De la cosecha que se consiga en los dos próximos compromisos, ante Cuenca y Bidasoa, dependerán en buena medida las opciones de permanencia del conjunto de O Morrazo. Engancharse a la vida antes del duelo frente al Barcelona es el objetivo.

Las matemáticas, los cálculos de los puntos necesarios para la salvación, pasan a un segundo plano. "Cada partido es importante y tenemos que afrontarlos y centrarnos en ellos uno a uno", explica Serra, que sin embargo desliza que la cifra necesaria para continuar en la máxima categoría del balonmano español posiblemente no llegue a los 20 puntos. "Podrían llegar 19 o incluso 18 viendo el calendario, pero no tenemos que pensar en ello porque es algo que todavía queda muy lejos y sí que hay que estar atento a lo que tenemos más cerca", asegura.

Salvo algún golpe o molestia mínima, la plantilla del Frigoríficos entrena con normalidad en una semana en la que buscarán dar la campanada ante el Cuenca.