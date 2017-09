Alberto Fernández, subcampeón gallego

El cangués Alberto Fernández, del Cinania, se proclamó subcampeón gallego de tenis de mesa en la modalidad de Discapacitados Intelectuales en el torneo que se celebró el pasado fin de semana en el pabellón de Romarigo y que coincidió con el Trofeo Concello de Cangas. Fernández no pudo revalidar su título y cayó en cinco sets ante el vigués del Helios Yago Fernández. Francisco Cea, del Colegio San Rafael también fue segundo y en la tercera plaza se clasificó Constantino Bernárdez, del DOA.

No fue el único éxito de los palistas locales en esa competición que reunió a más de un centenar de deportistas de una veintena de clubes de Galicia y Portugal. Así, María Pena se impuso en la categoría femenina, con Noelia Santiago y Noa Bernárdez (ambas del Monteporreiro) segunda y tercera, respectivamente. En el Open A masculino se impuso Pedro Fernández (Monteporreiro) con Lucas Rodríguez (Helios) segundo e Ignacio (Arteal) tercero. En el Open B Javier Saiz (Monteferreiro) se llevó el triunfo con José (A Estrada) segundo y el local Darío Cordeiro (Cinania) completando el podio.

En Sub 23 Femenino hubo otra victoria del Cinania, de la mano de María Pena, que se subió a lo más alto de un podio que completaron Mar Rivas (Monteporreiro) y su compañera Laura Rodríguez (Cinania). En Sub 23 Masculino ganó Ignacio Cabezas (Arteal) con Uxío Pampín (Club Oroso) segundo y Darío Cordeiro (Cinania) tercero. En Benjamín Mixto se impuso Mariña García (Monteporreiro), por delante de Noa Ratón (Club Oroso) y Fabián Cancela (Monteporreiro), segundo y tercero, respectivamente. En infantiles ganó André Carreiras (As Neves), con Martín Fernández (Oroso) en la segunda plaza Gonzalo Mirás (Oroso) en la tercera.

En veteranos de + de 40 años el triunfo fue para José M. Alonso (Monteferreiros), mientras que Luis Rodríguez (Academia San Mamed de Ourense) fue segundo y Javier Saiz tercero. Y en Veteranos +50 Emilio Diéguez (Academia San Mamed) fue primero, Antonio Casal (San Xoán) segundo y José Ramón Fernández (Mercantil) tercero.