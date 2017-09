"No hay que darle vueltas porque son mejores"

Pillo asumió con naturalidad la derrota ante un conjunto del que, manifestó, "son mejores que nosotros y no hay que darle más vueltas". Sin embargo, el entrenador lamentó el inicio de los suyos "porque el objetivo era que no corrieran y no cometer errores, pero no hicimos mucho para que eso no sucediera".

El preparador pontevedrés apuntó que "no podemos estar contentos con la derrota pero sí por la entrega del equipo, que luchó hasta el final. Su defensa y portería estuvieron muy bien en los primeros 15 minutos pero nuestra segunda parte fue buena".

Había satisfacción también por el estreno de los nuevos. "Cada uno sabe cuál es su rol y lo que puede dar y las dudas que podía haber han quedado despejadas", dice. El próximo rival del Cangas será el Benidorm.