La Marcha BTT Bike ou Non Vai de Cangas reunirá a 225 deportistas

La tercera edición de la Marcha BTT Bike ou Non Vai Concello de Cangas reunirá a un total de 225 participantes el domingo en una prueba no competitiva y de carácter solidario, toda vez que parte de la recaudación por inscripciones se destina a la asociación de afectados por la esclerosis múltiple de Cangas, Agaela. El evento fue presentado ayer en un acto al que asistieron el concejal de Deportes de Cangas, Xoán Chillón; el presidente del club organizador, el Bike ou Non Vai, Ernesto Rueda; Pili Guimeráns, en representación de Agaela; y el técnico Marcos Torres.

La marcha cubrirá un recorrido de 35 kilómetros de dificultad media con salida a las 9.30 horas desde la alameda vieja de Cangas para tomar por O Forte, Aldea de Arriba, San Blas, Camiño de San Cosme, Carballeira de Coiro, Monte Aberto, Broullón, O Judelo, Chans (en Cela) y A Paralaia para regresar por Monte Aberto, Coiro, Ameixoada, A Cruxeira, Gondarán, A Rúa, Espíritu Santo y Casa da Cultura. Una vez allí los ciclistas tomarán por el carril bici hasta acabar junto a la nave de deportes náuticos. En Chans habrá un avituallamiento. La organización dará regalos para los participantes y unos pinchos al final de la prueba.

Chillón destacó la "dimensión solidaria" de la prueba y Pili Guimeráns, que habló por su hermano Tino, enfermo de ELA, animó a la investigación de esta dolencia para conseguir un tratamiento que la detenga.