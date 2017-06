El Frigoríficos renueva a Salazar y Rubén

El Frigoríficos del Morrazo ha ejercido la cláusula que le permitía renovar automáticamente por un año a Rubén Soliño y al portero Edu Salazar. Con la renovación de Salazar el club ya cuenta con la portería cubierta para la próxima campaña, toda vez que esta misma semana también se confirmó la continuidad del brasileño Pedro Hermones.

Edu Salazar lleva ya seis temporadas en el club (una en el Luceros y cinco con el primer equipo) y en el tramo final de la pasada campaña logró afianzarse como portero titular. Sus excelentes actuaciones ante Villa de Aranda, Auto Gomas Sinfín y Bidasoa fueron una de las claves para la permanencia del Frigoríficos. "Estoy muy contento de seguir en el club, pero no estoy tan contento con el año que hice", reconoce con una dosis de autocrítica el joven guardameta. Salazar concluyó la campaña con la sensación de que "pude haber aportado más" pese a su espectacular final de liga. "Había un momento en el que si tenía un mal partido me rayaba mucho durante la semana. Las cosas empezaron a mejorar cuando cambié el chip y empecé jugar más tranquilo y con menos presión", explica Edu Salazar.

El joven también muestra su alegría por la continuidad de su compañero Pedro Hermones, con el que volverá a compartir la responsabilidad de defender la portería canguesa. "Da igual como acabase esta temporada. El próximo es un año nuevo y habrá que luchar por la titularidad desde el principio", augura.

Salazar se refiere a la segunda vuelta del equipo y a sus actuaciones en los partidos decisivos que llevaron al Cangas a la permanencia. "Veníamos de dos años en los que fuimos quintos y fue muy duro. Personalmente creo que esta experiencia, con partidos en los que nos jugábamos todo, me sirvió para madurar mucho e incluso los disfruté más que jugar una Copa Asobal", destaca el portero del Frigoríficos.

El otro componente de la actual plantilla que tiene garantizada su continuidad una campaña más es Rubén Soliño. El menor de los hermanos Soliño es uno de los jugadores más polivalentes de la plantilla canguesa: puede jugar como central, en el extremo y es una de las piezas habituales cuando Víctor García "Pillo" utiliza una defensa con un hombre avanzado. El club también ha decidido renovarle un año más para que continúe defendiendo la elástica del Frigoríficos del Morrazo.