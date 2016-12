El Bocatería A Esmorga se coloca como nuevo líder

Cambio de líder en la Primera División de la Liga Keniata de Moaña. El Bocatería A Esmorga se aprovechó de que O Souto Gastrobar, líder hasta el pasado fin de semana, tenía jornada de descanso y se aúpa al liderato después de golear al Enredos FC. El partido concluyó con un 1-7, que deja al Enredos como farolillo rojo de la tabla.

El segundo clasificado es el LM Peluquero, que a su vez ganó 0-3 al penúltimo clasificado, que es el Saneamiento Prado. Con esta victoria suma 9 puntos, a uno del líder. Con 9 puntos están también el Fotogramas/Banik Ostrava (0-3 ante el Bar La Cibeles), el Carlos Alonso Fisioterapia (2-1 al Joserval Metal) y el propio O Souto Gastrobar. Este grupo de cabeza lo completa el Maikel y Best Sport, que volvió a ceder un empate (2-2 ante el Daniel's Portobelo).

En la Segunda División los tres líderes siguen intratables, con cuatro victorias en otros tantos encuentros. Por diferencia de goles el primer puesto es para A Tribu dos Chaínco, que ganó 3-0 al Kanillas/Bar Sete. El segundo puesto es Taberna A Retoral, que goleó al colista, el Fulming, con un marcador de 6-2. El otro conjunto que suma su cuarto triunfo es el Fisio Cangas, que se impuso 2-4 al Skoño. En cuarta posición se coloca el Bar Equis/Tapería Faro, que aprovecha la derrota del Kanillas, y suma 7 puntos tras su 3-0 el Visurbe Energías. La goleada de la jornada la protagoniza el Supermercado Carlos, que endosó un 10-2 al Casa Adriano.

En la Tercera División también hay un triunvirato en cabeza, formado por Chiringos Domaio/Burger Piscis, Camerino/O Farol y el Bar Moaña, todos con cuatro triunfos. El Chiringos goleó 1-11 al Método TIC; el Camerino/O Farol sufrió para derrotar 3-2 al Entrecalles; y el Bar Moaña se impuso 4-1 al Rápido da Jalleira/Tapería A Illa. Una de las goleadas de esta jornada fue la del Imposible is Nothing, que ganó 11-3 al Mapfre Moaña, que junto al Jalleira y Método TIC es uno de los conjuntos que todavía no ha puntuado.