La Escudería Estradense estima que 13.000 personas acudieron a la Subida

El pasado domingo la Escudería Estradense reclamó un tiempo para analizar todo lo sucedido en un intenso fin de semana de Subida á Estrada. Atrás quedaba el duro trance del sabotaje sufrido durante la noche del sábado, con el vertido de cientos de litros de aceite en el trazado, pero también las felicitaciones de todo el mundo del motor gallego por sacar adelante una competición en la que se decidía el campeonato autonómico de Montaña. Finalmente, la escudería ha salido a la palestra para agradecer todo el apoyo recibido en estos días pero también para recalcar que no descansarán hasta que se encuentre al responsable del vertido.

"No sabemos cuál era la finalidad de la persona que realizó semejante atrocidad, con la que puso en peligro la vida de las personas que circulan a diario por la PO-213. Esto perdurará en el asfalto un largo tiempo. Mientras las autoridades buscan una solución pedimos a los vecinos la máxima precaución al circular por este tramo, a fin de evitar cualquier incidente", afirmaron. "Lo que teníamos claro los miembros de la escudería era que, a pesar de que el objetivo era la no celebración de la carrera en la jornada del domingo, no íbamos a permitir que tiraran por tierra el trabajo de todo un año ni el buen hacer de todas las personas de la organización e instituciones presentes", añaden.

"El caso está en manos de las autoridades, con las que la escudería colabora y trabaja a fin de esclarecer el motivo de tal acción. Tanto las fuerzas de seguridad como la escudería no descansaremos hasta dar con el autor", señalaron al tiempo que mostraron su satisfacción por dar sacado adelante la competición a pesar de este contratiempo. Por ello agradecieron el apoyo de todas las personas que trabajaron para el montaje de la carrera. "Agradecemos enormemente al pueblo de A Estrada su colaboración con nosotros, a todos los patrocinadores por su colaboración y al público que asistió a la prueba, aceptando los cambios y molestias que sufristeis por este problema".

El vertido de aceite y la obligada modificación mermaron la asistencia de público al tramo. Según las estimaciones de la escudería, en torno a 13.000 personas acudieron a presenciar la carrera. 8.000 estuvieron en la tarde del sábado. La cantidad bajó sin embargo el domingo por el aplazamiento, el temor a la suspensión y la reducción final del trazado. Desde la organización destacaron el impacto económico que tuvo la subida para la zona, con más de un centenar de habitaciones ocupadas en A Estrada, Cuntis o Silleda y establecimientos hosteleros llenos.

La Escudería Estradense también recibió elogios por su forma de sacar adelante la carrera. "Recibimos felicitaciones de todas partes. Fue increíble la cantidad de mensajes de apoyo que recibimos", afirmaron. Desde la organización ya anunciaron su intención de organizar la subida del próximo año. La de este año se cerró con un presupuesto que rondó los 30.000 euros. "En agradecimiento a todos vosotros, esta Escudería seguirá trabajando para conseguir que la subida siga siendo un referente en el mundo del motor gallego. Empezamos a trabajar de cara al año que viene para que entre todos unamos esfuerzos y así el pueblo de A Estrada pueda presumir de celebrar la mejor subida del campeonato gallego", afirmaron.

La escudería agradeció también el apoyo y colaboración de Xunta, Concello, federación, pilotos, patrocinadores y las diferentes fuerzas de seguridad que ayudaron en estos días a que la Subida á Estrada fuese de nuevo una realidad.