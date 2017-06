Noventa minutos de ilusión

El Estudiantil tiene por delante un complicado ejercicio de fe. Los estradenses visitan mañana al Arenteiro en el partido de vuelta del play off de terceros clasificados, un encuentro al que llegan en desventaja después del empate (1-1) registrado hace una semana en San Martiño. Los de Gelucho deben superar a un rival que muestra su mejor versión como local y que se ve empujado cada partido por un gran número de aficionados y lo deben hacer sabiendo que la victoria es solo la primera de las premisas para intentar conseguir el ascenso a Tercera.



Buena parte de las opciones del Estudiantil pasan por el Rápido de Bouzas. Tras la eliminación en los play offs de ascenso a Segunda B de Bergantiños y Cerceda, el equipo de Pachi Salinas queda como la única opción para habilitar un quinto ascenso a Tercera División. Los de Vigo se enfrentan en la segunda ronda del play off al Villa Santa Brígida canario y lo hacen con la ventaja del 0-1 conseguido en el partido de ida. El encuentro de vuelta tendrá lugar en la tarde de hoy a las 18.30 horas en el campo del conjunto gallego. Si los locales pasan a la tercera y definitiva ronda, tanto Estudiantil como Arenteiro seguirán con opciones de ascender. Si los de Salinas quedan eliminados, el partido de mañana en Carballiño carecerá de valor más allá de vencer la eliminatoria, ya que no habrá ascenso aguardando al vencedor.



Desde el vestuario del Estudiantil se confía sin embargo en el Rápido de Bouzas. Destacan lo encarrilada que tiene la eliminatoria ante el conjunto canario y señalan que en una eliminatoria final todo puede pasar, aunque sea contra un primero.



A la espera de lo que hagan los de Bouzas, el equipo de Gelucho prepara un partido de vuelta que auguran muy complicado. Los estradenses tendrán que afrontar un ambiente tradicionalmente hostil en el Municipal de Espiñedo y que aumentará aficionados y pasión con la disputa de este play off. El partido de ida ya dejó momentos de tensión, tanto dentro como fuera de la grada, y la vuelta consideran que podría ser parecida. En este sentido, los jugadores del Estudiantil coinciden en criticar el arbitraje recibido en la ida. Entienden que las decisiones del colegiado fueron claves a la hora de justificar el empate final cuando fueron ellos los que llevaron el peso del partido y tuvieron las mejores ocasiones. Su buena imagen a pesar de jugar con diez durante la mayor parte de la segunda parte es sin embargo un motivo de esperanza para dar la vuelta a la eliminatoria en este choque de vuelta.



Los estradenses aguardan un rival que volverá a dejarles la pelota y que apostará por un juego agresivo en la destrucción a la espera de una contra. Consideran sin embargo que esa propuesta del Arenteiro les viene bien por su predilección a la hora de tener la pelota y de generar peligro metidos en campo contrario.



La otra de las opciones de subir a Tercera que tiene el equipo es para los jugadores algo complicada de predecir. Para todos ellos, el club tiene razón en su reclamación por alineación indebida del Arzúa pero auguran que, una vez llegados a la justicia ordinaria, se inicia un proceso largo que podría no decidirse hasta dentro de mucho tiempo. Coinciden también a la hora de considerar que se trata de algo que no pueden controlar y que deben olvidar para centrarse en aquello que sí está en su mano, superar al Arenteiro.



Pase lo que pase en esta eliminatoria, los estradenses saben que la suya es una historia que todavía no tendrá un final escrito. Deberán esperar, aunque si vencen lo harán con la sensación de haber cumplido con su parte.









Colón | Media punta

"A lo mejor celebramos el ascenso con 50 años"

El capitán del Estudiantil auguró un partido complicado ante un rival muy fuerte. "Lo bonito es ascender jugando y en el campo pero nos tocó estar en esta situación, en la que dependemos del Bouzas. Llegados aquí tenemos que hacer nuestra parte, que es ganar la eliminatoria, y esperar. Tenemos que enforcarlo como si fuese una jornada más", manifestó. Colón también recordó la vía judicial abierta por la directiva. Para él, la alineación indebida es clara, aunque lamenta que será un proceso muy largo. "A lo mejor celebramos este ascenso con 50 años".





Alberto | Lateral

"Tenemos que jugar nuestras bazas"

El jugador llegado el pasado verano al Estudiantil reconoció que sus opciones de ascenso son menores al quedar el Bouzas como único aspirante gallego a Segunda B pero apuntó que su objetivo debe ser jugar sus bazas, ganar al Arenteiro y luego esperar por aquello que no pueden controlar. En cuanto al partido de Carballiño, el centrocampista señaló que es "optimista" en cuanto a sus opciones y apuntó que fueron superiores en la ida. "Los errores arbitrales nos perjudicaron pero incluso estando en inferioridad creamos ocasiones".





Fon | Mediocentro

"Estamos bien, aunque

la gasolina ya escasea"

El comodín del equipo de Gelucho considera que el resultado de la ida no refleja lo vivido en el campo y lamentó el arbitraje recibido. "Soy positivo. Creo que nos vamos a llevar la eliminatoria. El equipo está bien, aunque es cierto que la gasolina ya escasea a estas alturas de la temporada". Fon considera que el campo en el que van a jugar debe "motivar". "Cuando estás en el campo da igual que haya 300 o 3.000 personas en la grada. Además, tampoco es el Bernabeu", afirmó al tiempo que mostró su confianza en el Bouzas.





Iker | Delantero

"La gente allí empuja pero debemos ir sin miedo"

El delantero dezano está llamado a ocupar el puesto en punta de ataque del sancionado Stefan. "Tenemos opciones. Aquí fuimos superiores y si hacemos nuestro juego lo volveremos a ser. Confío cien por cien en este equipo. La gente está con ganas y entrenando bien. Además, la forma de jugar del Arenteiro nos viene bien. El otro día nos quedamos con la miel en los labios pero esta vez no será así", afirmó. "Es un campo complicado porque la gente allí empuja mucho a su equipo. Eso es lo bonito del fútbol. Debemos ir sin miedo".