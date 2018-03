Veloso se marca un ritmo diferente

Tras cinco años con la misma rutina, Gustavo César Veloso ha decidido variar un tanto la preparación de la que vuelve a ser su gran objetivo de esta temporada, la Volta a Portugal.

A diferencia de las campañas anteriores, el ciclista de Bamio, adscrito al Porto-W52, se ha marcado como objetivos alcanzar dos picos de forma a lo largo de la temporada, el primero de ellos, en los próximos meses, donde pretende disputar alguna de las carreras en las que le coincida participar, y el segundo a principios de agosto, cuando comience la Grandissima.

Esa modificación en la preparación ya pudo notarse en la primera toma de contacto que ha mantenido el ciclista de Bamio con la competición en este inicio de temporada. Veloso participó en la Volta ao Algarve, una prueba en la que "en años anteriores, me costaba seguir el ritmo del grupo, porque prácticamente comenzaba mi preparación; sin embargo, en esta ocasión me he sentido muy bien, y aunque sin opciones de disputarla, sí he mantenido el ritmo de los mejores en muchas etapas". De hecho, el vilagarciano finalizó en la 36ª posición de la clasificación general, a tan solo 5:04 del líder, el polaco Michal Kwiatkowski.

Veloso reconoce que ha apostado por este sistema de preparación "porque cuando llevas mucho tiempo con las mismas rutinas, te acomodas, y cuando eso pasa ves como los rivales mejoran y tu tienes que buscar otras fórmulas que te permitan competir mejor, y eso es lo que estamos buscando en estos momentos". A diferencia de años anteriores, al Algarve Veloso ya llegó con muchos kilómetros de entrenamiento en las piernas, lo que le permitió resistir el ritmo de gran parte de sus rivales.

Aunque la intención es disputar con opciones de triunfo, algunas carreras en torno a los meses de abril y mayo, el principal objetivo continúa siendo la Volta a Portugal, una carrera que siempre se le ha dado bien al ciclista de Bamio en los últimos años. Así, Veloso finalizó en la segunda posición de la tabla en 2013. Fue el preludio de sus dos victorias consecutivas en cesta carrera, acaecidas en las temporadas de 2014 y 2015, año en el que también sumó el Tour de Río. En 2016, Veloso tuvo que conformarse con la segunda plaza de la clasificación, tras su compañero de equipo Rui Vinhas. En la pasada edición, también finalizó entre los cinco primeros clasificados y se hizo con dos victorias de etapa en la Grandissima.