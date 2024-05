Luis Carro: “Sigue en nuestras manos y no vamos a cambiar nada de lo que nos ha traído hasta aquí”

Con el Villalonga ya ascendido y flamante campeón del grupo Sur de Preferente, ahora toca discernir la incógnita de que equipo le acompañará a 3ª RFEF. A falta de dos jornadas es el Céltiga el que parte con ventaja, reducida ahora a dos puntos sobre sus más inmediatos perseguidores, Choco y Valladares.

Luis Carro, técnico de los de A Illa, reconocía que la derrota ante los de Redondela “fue injusta, pero no vamos a mirar atrás. Estamos en una situación en la que querría estar cualquiera y seguimos dependiendo de nosotros mismos para conseguir un premio que está por encima de lo que nos podíamos esperar poder alcanzar. Vamos a luchar cada oportunidad que tengamos por delante para conseguirlo”.

El calendario le depara al Céltiga dos derbis ante Villalonga en San Pedro y ante el Ribadumia en el Salvador Otero. Para no depender de resultados de terceros, los de Luis Carro ascenderían en caso de sumar los dos triunfos, pero el hecho de que sus vecinos ya no se jueguen nada a nivel clasificatorio no significa ninguna ventaja para los de A Illa. “Serán partidos difíciles y complicados. Nadie regala nada y nuestra concentración tiene que ser la misma que siempre para competir lo mejor que sepamos”, señala el técnico.

La derrota ante el Choco ha comprimido la parte alta de la tabla. / Iñaki Abella

La positividad para lo que está por venir marca el mensaje del responsable técnico del Céltiga: “Parece que los últimos resultados empañan la temporada, pero no debe ser así. Estamos peleando por algo que es una ilusión y no un objetivo. Lo que nos queda por delante son oportunidades de ponerle la mejor guinda posible a un gran trabajo y eso es una motivación enorme. Posiblemente todo se valore en función de si asciendes o no, pero hay que poner en valor todo el trabajo que nos ha llevado hasta donde estamos”.

De cara a lo que queda, Carro lo tiene muy claro: “Sigue en nuestras manos y no vamos a cambiar nada de lo que nos ha traído hasta aquí. La mentalidad fuerte pasa por reforzar lo tuyo y los dos partidos que quedan van a ser un ejercicio de personalidad futbolística que vamos a afrontar con todo”.

Cara y cruz para el Villalonga y el Ribadumia

Las matemáticas ya han dictado sentencia, favorable y desfavorable, para Villalonga y Ribadumia tras la antepenúltima jornada. En el caso de los celestes solo restaba sumar un punto para redondear el acenso de hace unas semanas con el título de campeón y los de Luciano González hicieron los deberes con el empate en la visita al Atlético Arnoia.

El Ribadumia ha pagado caro una muy mala segunda mitad de la temporada. / Iñaki Abella

La cara negativa se produjo en Ribadumia. El 4-0 en Valladares confirma el descenso a 1ª Autonómica de un equipo aurinegro que fue incapaz de poner freno a una dinámica muy negativa en toda una segunda vuelta en la que solo pudieron cosechar 11 puntos.

