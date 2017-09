"Ahora no estamos para competir, sino para prepararnos", dice el entrenador

El Xuven disputa hoy su primer partido de Copa Galicia. Lo hace frente a un rival netamente superior, el Breogán. Se trata, no cabe duda, de un encuentro más de la exigente pretemporada diseñada por el conjunto cambadés. Y así lo reconoce el entrenador, Chiqui Barros, sabedor de que esta formación necesita si cabe más rodaje que las demás de la categoría, ya que "tenemos once jugadores y un cuerpo técnico que estamos juntos por primera vez".

Esta circunstancia, unida al hecho de que solo transcurrieran dos semanas de preparación, hace que ahora no sea el momento de exigir resultados. "Estamos en pretemporada, y esto significa que no estamos para competir, sino para prepararnos", apostilla el míster, convencido de que lo importante de verdad en estos momentos "es hacer las cosas bien para después, en cuanto comience la temporada, poner en práctica todo lo que estamos entrenando".

De ahí que considere importante enfrentarse ahora a rivales potentes; "equipos superiores a nosotros con los que podamos saber en qué debemos mejorar y hacernos más fuertes".

En cualquier caso el partido de esta noche en O Pombal puede ser "un primer esbozo" de lo que va a ser el nuevo Xuven. Una escuadra de fuerza con un juego basado en una férrea defensa, "porque lo que he logrado hasta ahora ha sido defendiendo bien; si no lo haces no consigues nada".

Esta es la actitud de un entrenador "encantado" con la "buena predisposición" de unos "chavales" que "se están adaptando bien, que se ayudan entre ellos y que están haciendo un buen grupo".