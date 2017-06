La hora de la verdad en Cambados

El Campeonato de España Infantil de Clubes ha entrado en su recta final al superarse la fase de grupos y comenzar, hoy mismo, con las eliminatorias en las que se acabará decidiendo el nombre del ganador de esta edición, la XXXVIII. El torneo ha dejado muchas imágenes para el recuerdo, pero sobre todo, ha servido para ver la calidad que atesoran un buen número de canteras, no solo aquellas consideradas como las mejores de España, sino también otras de un segundo nivel, como Piélagos o Villoslada, escuadras que no han obtenido el pasaporte para los octavos de final, pero que han dejado una imagen imborrable en los espectadores que han acudido a los pabellones de O Pombal, Alejandro García y Vilanova. No han sido los únicos, ya que varios equipos que, sobre el papel, no contaban para pelear por la clasificación para los cruces han puesto en apuros a más de un favorito.

Durante las tres jornadas en las que se ha disputado el torneo en estos tres pabellones, la afluencia ha sido importante, en especial a partidos como el Real Madrid-Barcelona de la primera jornada.

En la jornada de ayer se disputaron 16 encuentros, entre los que destacaron enfrentamientos como el Real Madrid-Unicaja (68-56), en el que se resolvía el liderato del Grupo A; el Fuenlabrada-Ucam Murcia (73-65); o el Helios-CBA (87-89), el encuentro más igualado de la jornada.

En esta edición se ha estrenado un nuevo sistema de competición para conseguir que los cruces, desde octavos de final, sean mucho más competitivos. Así, se clasifican los tres primeros de los grupos A, B, C y D, considerados los grupos más fuertes de esta edición, mientras que de los grupos E, F, G y H solo lo hará el primer clasificado. Con este sistema, el grupo que todo el mundo consideraba "de la muerte" y del que hay muchas opciones de que salga el ganador del torneo, el A, mantiene a Real Madrid, Unicaja y Barcelona en competición.

También se reduce el número de escenarios en los que se va a desarrollar la competición, pasando de tres pabellones a tan solo dos, ya que los encuentros se van a disputar en las canchas de O Pombal y Vilanova de Arousa. Los cuartos de final, las semifinales y las finales ya tendrán como único escenario el pabellón cambadés. La gran final se disputará el sábado, a partir de las 11.30 horas

El cuadro de octavos definitivo quedó de la siguiente forma: Real Madrid-El Palo, Betis-CBA, San Antonio Cáceres-Básket Zaragoza, Manresa-Barcelona, Canterbury Academy-Torrelodones, Unicaja- Santo Domingo Tenerife, Valencia-Eivissa y Joventut de Badalona-Ucam Murcia.

El Campeonato de España Infantil de Clubes también se ha caracterizado por la presencia en la comarca de O Salnés de muchos familiares de los jugadores participantes. De hecho, el Concello de Cambados puso en marcha el BaskeTapas, una iniciativa con la que se buscaba dinamizar a la hostelería local, al mismo tiempo que se apoyaba al club organizador del evento, el Xuven de Cambados. El propio presidente de la entidad, Antonio Lema, reconocía al inicio del torneo que el retorno económico del torneo en la comarca es muy importante, ya que, además de los 600 jugadores e integrantes del cuerpo técnico de cada uno de los equipos, se calcula que acuden a la comarca para apoyar a sus equipos entre 3.000 y 4.000 personas.