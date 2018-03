Peleteiro y Roi (OT), amigos de la infancia

La triplista de Ribeira y el cantante de la última edición de Operación Triunfo comparten un pasado común, cuando veraneaban juntos en la playa de Ribeira, siendo niños.



Después de que la atleta del Barbanza lograse el sábado la medalla de bronce en el Mundial Indoor de Birminghan, el artista rápidamente fue uno de los que la felicitó a través de las redes sociales, mencionando "aquellas carreras por las pistas de Palmeira", en alusión a sus juegos infantiles. "Eres una bestia", añadía.





Y pensar que de pequeños echábamos carreras por las pistas de Palmeira!???????????? Enhorabuena @apeleteirob, eres una bestia https://t.co/w2W4tSYRPE — Roi Méndez (@Roi_ot2017) 3 de marzo de 2018

La triplista también rememoró sus recuerdos junto a Roi. En una entrevista concedida a El Mundo, Peleteiro confesó que le gustaba mucho Operación Triunfo: "En la primera edición tenía seis años y, junto a mis primas, ya era muy fan y esta última edición la he seguido bastante". Este año, además, participaba un amigo. "Uno de los concursantes, Roi, veraneaba conmigo en Palmeira. Jugamos en la playa y yo era ultracompetitiva, más que ahora: me pasaba el día retando a los niños a correr, porque con las niñas me aburría. Roi era uno de ellos y se inventó una canción, la del pedo ligero, que no te explicaré porque, bueno... Es bonito que ahora los dos nos dediquemos a lo nuestro", dice con su natural espontaneidad en la entrevista.