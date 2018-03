"Nos merecíamos este empujoncito para estar por fin con las mejores"

Ana Peleteiro se mostró "súper emocionada" y "muy orgullosa" tras conseguir la medalla de bronce en la prueba de triple salto del Mundial en pista cubierta que se está celebrando en Birmingham, además de agradecer el trabajo de su entrenador Iván Pedroso.

"España se merecía ya una alegría por mi parte porque siempre me ha apoyado en los momentos duros que he tenido. Hoy salté por mi familia, por mi entrenador y sobre todo por España" aseguró exultante la gallega en la zona mixta.

"Nos merecíamos ya este empujoncito que te pone entre las mejores. En la final de Birmingham faltaban algunas, pero estaban casi todas. Yo estaba séptima en el ránking, con chicas más experimentadas que yo, y fue una competición difícil al principio, pero reaccioné y fue un sorpresón esa marca", insistió en relación a su registro y al comportamiento que tuvo.

"Entreno todos los días con la mejor del mundo (por Yulimar Rojas) y tienes que estar siempre al cien por cien si no quieres sentirte ridícula, así que me preparo cada día para estas situaciones. Pedroso siempre me dice que no desaproveche las oportunidades que te da la vida porque nunca sabes si volverán y esta vez lo cumplí", matizó.

En relación a los problemas por los que pasó en un momento de la competición, la de Ribeira explicó que "no empecé bien y los primeros saltos no fueron buenos. Pero la ayuda de Iván (por Pedroso, su entrenador) fue esencial. Bajé un poco las pulsaciones, porque estaban altísimas, y me centré en ejecutar bien los detalles técnicos, porque hay muchas cosas que mejorar y finalmente conseguí la marca que estaba esperando".

También tiene su teoría Ana Peleteiro sobre su rendimiento en los últimos años y el hecho de que en ella estuviesen puestas tantas expectativas durante tanto tiempo: "Ganar el Mundial júnior en Barcelona en 2012 me abrió muchas puertas. Tal vez sin aquella victoria no tendría el nombre que tengo, pero cuando vino la realidad, choqué contra la pared y pensé que hubo momentos en los que llegué a pensar que ojalá no hubiera ganado aquel campeonato por todo lo que supuso de presión para mí. Pero es algo que ahora ya no importa. Ahora he conseguido algo increíble y aún estoy en shock después de lo vivido. Pero muy feliz", finalizó la gallega.