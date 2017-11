Efraín Martínez condena al Amfiv

El Amfiv cosechó su segunda derrota consecutiva en casa, en otro encuentro en el que los vigueses dieron la cara a pesar de contar nuevamente con sólo cinco jugadores y en el que la sensacional actuación del mexicano Efraín Martínez, autor de 44 puntos, les privó de una victoria por la que pelearon hasta el último suspiro. Como ya ocurriera siete días antes frente al BSR Ace Gran Canaria, la intensa y presionante defensa planteada por el Rincón Fertilidad Amivel creó muchos problemas en algunas fases del partido a los pupilos de César Iglesias, que una vez más perdieron demasiados balones (13) y que, además, en esta ocasión acusaron el mal día en el tiro de Lorenzo Envó (2 de 9 en tiros de dos puntos y 1 de 6 en triples). Aún así el partido llegó igualado al final y en ese cara o cruz el Amfiv cosechó una derrota.

Los primeros diez minutos de partido, sin embargo, invitaban al optimismo. Después de unos primeros instantes con errores por ambas partes, el Amfiv pareció asentarse antes sobre la pista que su rival y Zavala aprovechó una y otra vez la diferencia de altura sobre sus marcadores (miss match) para permitir a los suyos cerrar el parcial por delante (16-10, min.10).

Pero los visitantes, con Orogbemi y Tahti como principales artífices, subieron varios puntos la intensidad de su defensa y en un abrir y cerrar de ojos equilibraron de nuevo el choque (16-16, min.12). Efraín Martínez, comenzaba a reclamar su papel estelar. Sus quince puntos en este cuarto anunciaban lo que estaba por llegar y servían para que el Amivel se fuese al descanso 30-32.

El intermedio le sentó bastante mal a los pupilos de César Iglesias, que volvieron desenchufados. Siete puntos consecutivos de Martínez sellaban un parcial de 0-12 que ponía el 30-39 en el marcador, un parcial que el Amfiv tardó demasiado en cerrar hasta que Alejos acertó al fin a anotar un tiro libre (31-39, min.25). De hecho, otra canasta del mexicano establecía la máxima renta (31-41, min.26).

Alejos asumió la responsabilidad y seis puntos consecutivos suyos sirvieron para animar a un conjunto local que minimizó los daños en la recta final del cuarto para, con dos tiros libres anotados por Zavala en la última acción, dejar la puerta abierta a que cualquier cosa en el último cuarto (43-47, min.30).

Eso sí, los problemas por las faltas personales, con el holandés Frank de Jong a punto de la eliminación y al poco de iniciarse los diez minutos decisivos también Envó y Zavala, limitaban mucho las opciones defensivas de un Amfiv con claro riesgo de quedarse con un jugador menos. Mientras, el Rincón Fertilidad Amivel sabía de su mayor banquillo y no aflojaba aunque eso le supuso perder por cinco personales primero a Tahti y posteriormente a Orogbemi. Poco importaba gracias al recital ofensivo de Efraín Martínez (44-53, min.34).

Sin embargo, el conjunto de Iglesias nunca baja los brazos y revivió en el instante oportuno con un parcial de 9-0, culminado con un triple y posterior canasta más adicional de Alejos (53-53, min.36). Se anticipaba un final de infarto, como así fue. Porque cada acción local era contestada por otra visitante y a poco más de dos minutos el partido estaba como al principio (60-60, min.38).

El balón clave del encuentro no fue para Efraín Martínez si no que lo recibió el egipcio Ahmad Deba para anotar debajo del aro (62-64) a menos de treinta segundos para el final. Envó asumió la responsabilidad por parte viguesa pero su lanzamiento no entró y en la transición, ahora sí, el mexicano Martínez dejaba el encuentro visto para sentencia (62-66). O no. Porque el Amfiv se aferró al milagro pero le faltó tiempo. El triple de Envó había consumido demasiados segundos (65-66) y la falta de Comesaña para llevar a Romero al tiro libre dejaba apenas unas décimas para intentar la heroica. Romero anotó sólo el primer intento (65-67) y su segundo tiro se marchó fuera tras tocar en el aro. Quedaba un suspiro para buscar un triple desesperado que obrase el milagro pero no hubo opción si quiera al lanzamiento puesto que Efraín Martínez completó su gran día robando el saque de fondo de Envó y abortando la posibilidad de raíz.