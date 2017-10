El Coruxo confía en la magia de O Vao

El Coruxo vuelve al escenario en donde se encuentra más cómodo, el campo de O Vao. Los vigueses reciben a una Gimnástica Segoviana que llega a Vigo con apuros, pues ocupa puestos de descenso y tiene la salvación a tres puntos.

Los jugadores entrenados por Rafa Sáez evitaron esta semana estar de un campo a otro por el cierre de Fragoselo, y centraron el trabajo en el campo Federativo de Coia y, ayer viernes, en el propio campo de O Vao. Fue una sesión que no se salió del habitual trabajo del último entrenamiento de la semana. Primero trabajo físico, después prestaron atención a cuestiones técnicas y tácticas, para finalizar con un partidillo a lo ancho del campo de O Vao.

El único jugador que se va a perder el partido es Adrián Pazó. El central lleva quince días de baja tras lastimarse el tobillo. Ayer ya golpeaba el balón, y todo hace indicar que la próxima semana podría entrar en la convocatoria. Al jugar en casa, Sáez decidió convocar a todos los jugadores en el campo de O Vao, y en el propio vestuario facilitará la lista de los dieciocho jugadores convocados.

El técnico vigués reconoció tras el entrenamiento de ayer en O Vao, que "no deberíamos cambiar la forma en la que jugamos los últimos dos partidos. Ese es el camino que debemos seguir. Llevamos dos partidos muy buenos, siendo capaces de someter al rival, no los dejamos acercar a nuestra portería salvo en contadas ocasiones y creamos numerosas ocasiones ante el área rival. Creo que ese es el camino. Vamos a tratar que nuestra suerte crezca más sobre nuestras virtudes que no sobre nuestras desgracias".

Sobre el partido de esta tarde, el técnico reconoció que "es un equipo que nos va a exigir mucho, eso lo sabemos. Es un conjunto que ha cambiado mucho su estilo de juego desde las primeras jornadas del campeonato, se ha vuelto un equipo más hermético, trabajador a nivel defensivo. Ha dejado un poco el juego de ataque y le ha dado importancia a otras facetas, pero vamos a confiar mucho más en nuestras posibilidades y valorando al rival en este caso, hacernos fuertes en nuestros argumentos".

En el conjunto segoviana destacan las ausencias de Facundo, que no está en condiciones de ayudar al recaer de su lesión, lo mismo que Rubén y Ayrton que tampoco pueden viajar. De esta manera, la lista de jugadores convocados por el técnico segoviano es la formada por Pablo, Christian, Borja Plaza, Javi Marcos, Anel, Chema, Álex Alonso, Manu, Calleja, Fernán, Guille Duque, Domingo, Fernán, Alberto Leira, Kike, Asier Arranz, Dani Arribas, e Ivi.

El técnico segoviano tendrá que hacer algunos cambios, al no poder repetir el mismo "once" inicial que el pasado fin de semana presentó ante el Rayo Majadahonda.