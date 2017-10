Samil, escenario de "un torneo excepcional"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, acompañado por el concejal de Deportes, Manel Fernández, y por representantes de los clubes de fútbol Alertanavia, C.D. Coya, EDVM Pereiró, Arenas de Alcabre y San Miguel, algunas de las entidades participantes, ha presentado hoy una nueva temporada del Torneo Concello de Vigo de fútbol 7, un evento que cada sábado desde el 4 de noviembre hasta el 2 de junio se jugará en el campo del complejo deportivo municipal de Samil. El campeonato está dirigido a niños de 5 a 13 años.

"Es un torneo excepcional", subrayó el regidor, que recordó que forma parte del programa municipal de escuelas deportivas y que "no hay otro de estas características" a nivel gallego. Y es que en él se "valora el fútbol sin los resultados; todo el mundo recibe su medalla participativa", indicó. Caballero explicó que "se trata de pasarlo bien, de divertirse y de iniciar a los más pequeños en el deporte y la vida saludable. Es un torneo para disfrutar con los familiares ocupando las gradas", dijo.

El trofeo reúne a unos 600 niños y cada sábado por la mañana se juegan en el Armando Cajaraville, dividido en cuatro campos de fútbol 7, una treintena de encuentros. "Grandes futbolistas han salido de este campeonato, pero sobre todo grandes personas y profesionales en tantos ámbitos de la ciudad", apuntó el alcalde.

El regidor ensalzó que este sea "un torneo con una filosofía integradora y muy solidaria: si a un equipo le faltan jugadores, el otro se los va a dejar. Se trata de estar juntos y de hacer fútbol". Y valoró que en él participen fundamentalmente "clubes de Vigo, pero también de A Guarda, Tui, Porriño, Ponteareas, Oia€ Este es el torneo del área metropolitana, en el que estamos todos y estamos encantados", sostuvo.

Por su parte, Belarmino Alonso, "Milucho", dijo que "no hay otro torneo en que se juegue así, jamás se suspende un partido por falta de jugadores. Nunca se pregunta cómo has quedado sino qué tal lo has pasado".