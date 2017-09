El derbi será al final el sábado día 23

El Mecalia Guardés inicia la liga mañana en cancha del Mavi. Su partido de la primera jornada, ante el Santa Eularia, ha tenido que ser desplazado al día 20 debido a la participación de las guardesas en la fase clasificatoria de la Liga de Campeones. Las de Prades esperan iniciar con buen pie la defensa de su título. Aunque muchas miradas, de forma inevitable, se giran ya hacia la tercera jornada. Mecalia y Godoy Maceiras Porriño disputarán el primer derbi del campeonato. Y será el sábado día 23 a las 20.00 horas en A Sangriña. La TVG ofrecerá el encuentro.

Esta era la fecha prevista. Después, sin embargo, se concretó el acuerdo con TVE para que Teledeporte ofrezca cada viernes un partido de la máxima categoría. El derbi gallego era la elección favorita del ente público. Pero A Sangriña no reúne las condiciones adecuadas para una retransmisión de las características pretendidas -por falta de espacio para las cuatro cámaras y condiciones de iluminación-. Y las obras necesarias no se acometerán a tiempo. Mientras estas carencias no se solucionen, ningún partido en A Sangriña será retransmitido por Teledeporte.

Por otra parte, la directiva del Mecalia ya tiene sobre la mesa el pliego de condiciones que pone el Astrakhanoschka ruso para jugar en A Guarda los dos partidos de la segunda ronda de la Copa EHF que deben disputar en teoría el 14 y 21 de octubre. El objetivo para ambas entidades es recortar gastos en un desplazamiento de 5.000 kilómetros y 700 euros por cabeza entre las dos localidades. El Mecalia responderá en breve.