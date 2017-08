El recuerdo de Quino invade la ciudad

La calle Príncipe acogió ayer la presentación oficial de la agenda de actos del II Memorial Quino Salvo de baloncesto, que se celebra este fin de semana con el partido Obradoiro-Barcelona del próximo domingo como episodio central. A la presentación asistió el alcalde, Abel Caballero, y miembros de la familia de Quino Salvo además de representantes de los patrocinadores y de los equipos que participarán en un torneo de minibasket que también se incluye entre las actividades.

Abel Caballero estuvo acompañado por sus concejales Manel Fernández y David Regades. En representación de la familia de Quino Salvo acudieron sus hijas Mónica y Silva, su hermana Mari Carmen, su madre Paulina Pastor, su tía Mari Pastor y su sobrino Javier Rotea. Entre los patrocinadores acudieron Celso Rodríguez y José Antonio Maceda, de Bankia; Patricia Otero, de Abramar; Marcos Rodríguez, de X Quatro; José Luis González, de Breogán, y José Luis Fernández, de Mahou. Otros patrocinadores son Pepsi, Hiperxel, Cinfa, Securitas, Monbus, El Corte Inglés y Faro de Vigo.

La agenda de actos se abrirá el sábado por la mañana con un torneo de minibasket en Praza do Rei. En la competición femenina participarán Seis do Nadal, Compañía de María, Colegio Mariano, Salesianos, Celta y Porriño; en la masculina, Novobasket, Seis do Nadal, Salesianos, Marín, García Barbón y Porriño. Jugadores y técnicos de los clubes también asistieron ayer a la presentación. El sábado, de mañana y tarde, se realizará un clinic para entrenadores en Navia que impartirán Moncho Monsalve, Pepe Casal, Pepe Laso y Sito Alonso. Por la noche, a partir de las 21.30 horas, habrá una cena del baloncesto gallego en el Auditorio Mar de Vigo. Y el domingo, en el Central de As Travesas y a partir de las 12.15 horas, Obradoiro y Barcelona disputarán un amistoso aderezado con numerosas actuaciones. Información y entradas para los diferentes eventos están disponibles en la página web (memorialquinosalvo.com).

"Estamos muy emocionados por ver que sigue estando tan presente aunque ya ha pasado un año", indicó Mónica Salvo sobre su padre, Quino, fallecido en junio de 2016. "Tenemos ganas de que llegue el partido y disfrutar".

Julio Bernárdez, presidente de la Asociación Quino Salvo, que organiza el memorial, expresó su agradecimiento al Concello: "El alcalde ha tomado esto como suyo y ha hecho posible este despliegue. Las condiciones son increíbles y nos permiten realizar esto con calidad y solvencia". Bernárdez detalló el doble objetivo del memorial. Por una parte, "recordar a nuestro amigo, que fue durante toda su vida un ejemplo como deportista y como persona"; además, "dinamizar el deporte en Vigo y en concreto el baloncesto". Bernárdez concluye: "Invitamos a todo el baloncesto de Vigo y a toda la ciudad a los actos".

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, cerró la presentación destacando las "combinaciones de momentos emotivos y del baloncesto" que ha podido vivir en los últimos días, en especial "lo emotivo del recuerdo de Quino. "Algunos hemos aprendido mucho de Quino a través de estas acciones deportivas y humanas, de sus condiciones, de su fortaleza física y moral", comentó el regidor, que destacó el deseo del Concello por "el deporte de base; estamos empeñados en promoverlo". Caballero dirigió palabras cariñosas a la Asociación Quino Salvo: "Formáis parte de ese músculo civil tan importante de la ciudad. Veo en vosotros lo mejor de la ciudad, esta forma de entender Vigo. Es la forma en que yo concibo esta ciudad. Tengo la agenda del fin de semana absolutamente llena con las palabras "Quino Salvo". Es la forma de demostrar como queréis y queremos al baloncesto, a Quino Salvo y su familia. Y como os quiero yo a vosotros por lo bien que lo hacéis", finalizó.