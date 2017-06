Molinos deja el Choco tras 13 años

Nacho Molinos, capitán del CD Choco, ha decidido abandonar el equipo redondelano después de 13 años en el club. Molinos, de 32 años y que llegó al primer equipo cuando contaba apenas con 19, comunicó esta decisión, "muy meditada", a la directiva el pasado miércoles. "Lo he estado pensando en los últimos meses y he llegado a la conclusión de que era el momento de dejarlo. Estaba jugando poco, menos de lo que me gustaría, y he preferido dejarlo ahora, con buen sabor de boca, y no esperar a que las cosas fuesen a peor", explica.

El medio centro defensivo del Choco reconoce que no le ha resultado nada fácil dejar el equipo en el que lleva jugando media vida. "Evidentemente ha sido duro porque es el equipo de mi ciudad y llevo muchos años, así que no ha sido fácil pero también tenía claro que era el momento de dejarlo", apunta.

La decisión ha sido personal. La directiva le había ofrecido continuar en nómina la próxima temporada. "Pero la decisión ya estaba tomada. Ha llegado el momento de explorar otras alternativas, ver otras cosas porque tengo claro que todavía quiero seguir unos años jugando al fútbol", señala el redondelano.

Molinos deja el Choco sin conocer cuál será su equipo la próxima temporada. "Se lo acabo de comunicar al club y por ahora no he empezado a buscar nada, así que no tengo ni idea de dónde voy a jugar", subraya.

El futbolista espera poder seguir jugando al fútbol algunos años más. Su idea es conseguir un equipo de Tercera División. "Mi objetivo sería encontrar un equipo de Tercera División, si puedo. Si no lo consigo tampoco tendría ningún problema en jugar en un equipo de Regional Preferente", indica.

Tras militar en el Choco desde los 19 a los 32 años, Nacho Molinos se ha convertido en uno de los futbolistas históricos del modesto pero aguerrido conjunto de Redondela.