Unzué: "No jugaré a algo en lo que no creo"

Juan Carlos Unzué, entrenador del Celta de Vigo, aseguró este jueves, después de que su equipo empatase a un gol ante el Getafe en Balaídos, que persistirá en su idea de juego a pesar de que los resultados no le están acompañando en este arranque de Liga.

"Sin ninguna duda tengo los jugadores para jugar de esta manera. Y no voy a intentar jugar a algo en lo que no creo. Pero a veces también podemos jugar en largo, no solamente venimos a jugar de una manera. Tengo mi idea y estoy en el proceso de transmitirla. No hacer eso sería mi perdición porque de la otra manera no saldría bien", explicó en rueda de prensa.

A pesar de que a su equipo se le escapó la victoria en la recta final tras otro desajuste defensivo, Unzué se mostró "contento" con el rendimiento de sus futbolistas: "Nos faltó ser efectivos, finalizar las jugadas. Hicimos un partido para ganar pero cuando tienes los resultados negativos es normal que haya cierta desconfianza".

Preguntado por los pitos de una parte de la afición al equipo durante varias fases del choque, el técnico navarro dijo que "entiendo al público, la afición vienen de tres años en los que se ha divertido y ha conseguido grandes resultados jugando de una manera contrapuesta a la que planteamos nosotros".