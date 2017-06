¿Es este el peor ´choca esos cinco´ de la historia?

Seguro que alguna vez te ha pasado que has ido a saludar a alguien con dos besos y no ha salido bien. Nos explicamos: das el primer beso sin problemas, pero cuando haces el movimiento para dar el segundo en la otra mejilla, la otra persona quita la cara y te deja con la pose puesta, con el cuello girado y con los labios como si fueras una modelo en una sesión de fotos... ¿Recuerdas cómo se siente ese incómodo momento?



Lo mismo pasa con las celebraciones. Uno de los gestos más típicos es el de chocar la mano por encima de la cabeza. Pero claro, tiene sus riesgos hacerlo. Si los dos tienen intención de ejecutarlo y se coordinan bien, el saludo queda perfecto. Ahora, como no se haga correctamente o como uno de los dos haga el gesto y el otro no se dé cuenta y no lo haga, queda bastante ridículo. No hay cosa peor que pedir un 'choca esos cinco' y que te dejen con la mano puesta.



Esto es lo que le pasó a Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista del Reino Unido. El pasado 8 de junio obtuvo unos buenos resultados en las elecciones británicas. Salió ante la prensa para hacerse unas fotos celebrando con Emily Thornberry, candidata laborista al distrito de Islington (Londres) e intentó un 'choca esos cinco' que le salió así de rana. Seguro que sintió una vergüenza tremenda...







Dan Hewitt, un periodista de un medio británico, se dio cuenta del desafortunado gesto y publicó las imágenes que lo delataban en un vídeo en Twitter, acompañándolo de una sola frase: "¿El peor 'Choca esos cinco' de todos los tiempos?" Su tuit corrió como la pólvora por la red social, y muchos otros usuarios han respondido con otros 'Choca esos cinco' tan desafortunados o tan mal ejecutados como el de Corbyn.Si alguna vez te ocurre lo que a Jeremy Corbyn, os damos un consejo: aguanta el tipo y la mano arriba, avisa a tu compañero de que quieres chocarle la mano y cuando este se dé cuenta de lo que sucede, lo hará. Aunque tardes un poco y te quedes más tiempo del previsto con la mano arriba, al menos queda más digno. O puedes hacer lo que hace este jugador de béisbol: