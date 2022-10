La Guía Repsol ha presentado los nuevos 'Soletes' de barrio, más de 300 bares, restaurantes, bodegas y casas de comidas de toda España que no se encuentran en el centro de las ciudades pero que merece la pena visitar. En Galicia, han recibido el sello 21 establecimientos de Vigo, Santiago, A Coruña y Lugo.

Esta distinción —que tienen ya 500 locales de todo el país— "buscan la capilaridad, llegar a todos los rincones de España y poner el foco en lugares que merecen una visita pero no suelen aparecer en los medios", apuntan los responsables de la Guía Repsol.

En Vigo son cuatro los establecimientos que se han ganado un nuevo 'Solete' de barrio: Lola & Lía, Patouro, Kita y Cochón (aunque este último ha anunciado su cierre este mismo jueves).

Lola & Lía se define como espacio gastronómico y 'lounge bar' y ya tiene un hueco en el corazón (y el estómago) de muchos vigueses. Ubicado en Camiño dos Muíños, es un referente en lo que a desayunos se refiere.

La taberna Patouro, por su parte, es uno de los imprescindibles de Bouzas. Para el aperitivo, el 'afterwork', la comida o la cena, el establecimiento —que hoy ha abierto de nuevo sus puertas tras unas merecidas vacaciones — se distingue por su cocina tradicional gallega revisitada bajo el prisma de la contemporaneidad, con cuidadas presentaciones que hacen brillar los productos de temporada.

El tercer restaurante vigués galardonado es Kita. El establecimiento, situado en la Avenida de Hispanidade, se caracteriza por hacer una cocina galaicojaponesa que aúna las materias primas más nobles del Norte con el saber hacer de Japón. "Una fusión que persigue resaltar la pureza de los sabores acompañados de una técnica impecable", destacan sus propietarios.

Un cuarto 'Solete' de barrio se le ha concedido al restaurante Cochón de Canido. Sin embargo, este establecimiento ha anunciado su cierre hoy mismo en sus redes sociales: "Queridos amigos y clientes de Cochón, con una sensación agridulce anuncio el cierre definitivo del restaurante. Muchas horas alegres hemos pasado allí, ¡ahora es el momento del cambio! ¡Los gastos superan los ingresos y no puede ser!", han escrito en su Facebook.

Hasta Santiago han viajado diez 'Soletes' de barrio, en concreto a los restaurantes Paz Nogueira, A Vaquiña, A Taberna do Ensanche, Singulario, Mesón do Pulpo, NuMaru, O Quitapenas, Hervor Fervor, Don José y Arroutada. A Coruña gana cuatro gracias a Emporio de los Sándwiches, Rogelio, Furancho Brasa Clandestina y Cancelo, y Lugo recibe tres, para La pizzería di Totó, Pulpería A Lareira y Mesón do Forno.

"Guía Repsol, que busca democratizar la gastronomía y detectar lugares interesantes en todos los rincones de España, ha querido poner el foco en los distritos más periféricos, que están atrayendo talento gracias a los jóvenes vecinos que se instalan cada día", ha señalado la directora de Guía Repsol, María Ritter.

Los mejores, por elección popular

En esta ocasión, los usuarios de la guía gastronómica podrán participar en una encuesta para elegir sus 'Soletes' de barrio favoritos, entre el 6 y el 20 de octubre a través de su web. Entre los participantes se sorteará dos noches de hotel en Alicante y una cena y una comida en un 'Solete' de esta ciudad, donde se celebrará el próximo año la gala de entrega de los Soles Repsol.