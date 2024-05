“La Reconquista fue algo inolvidable, ahora Vigo cada vez es más especial”

Actor, humorista, guionista y primer Miliciano de Honra de la Reconquista de Vigo. Alex O’Dogherty (San Fernando, 1973) regresa a la ciudad presumiendo de ascendencia gallega para presentar su espectáculo “Imbécil: midiendo las palabras”. En él, alerta sobre los peligros de la autocensura y de las redes sociales. Será a las 21.30 horas en el Auditorio Teatro Afundación.

–El espectáculo gira alrededor del poder de las palabras y del poder que tenemos al usarlas. ¿Sientes una responsabilidad con ello?

–Sí, yo también tengo la mía. Todos tenemos la responsabilidad de utilizar bien las palabras. Nosotros para hacer reír y el resto para no hacer el mal. Porque en realidad las palabras muchas veces, y sobre todo últimamente, cada vez se utilizan más para hacer daño y el mal. Tenemos la posibilidad y casi el deber de ser impecables con ellas.

–¿Y cómo surge? ¿Hubo una situación que lo propiciara?

–El subtítulo del espectáculo es midiendo las palabras y de ahí viene la jugada. Me encontré a mí mismo midiendo las palabras a la hora de hablar, de escribir un tuit o un WhatsApp a un amigo. Todo te parece que podía molestarle a alguien. Empiezas, lo escribes, le das una vuelta, lo borras… La verdad que me sentí muy imbécil, precisamente, por estar midiendo las palabras.

–En el nombre del espectáculo busca precisamente lo opuesto.

–Es casi un juego de palabras. Imbécil lo escogí porque me gustaba mucho la palabra y me resultaba muy divertida y tiene muchas acepciones. Procede de imbaculum, que en latín significa sin bastón, sin apoyo. Y gente que habla de lo que no sabe, que habla sin saber. Imbécil se utiliza también para alguien que es payaso o divertido. Hay quien piensa que procede del latín in bellum, que significa no apto para la guerra. En fin, hay muchas maneras de verlo. A veces Imbécil lleva a significar débil, frágil, vulnerable. Y así somos muchas veces ante los comentarios de la gente. Eso es otra historia que también hablo en el espectáculo. Porque le hacemos caso a los comentarios, sobre todo negativos y no a los positivos que son muchos más. Yo propongo que cuando se lea un comentario negativo se conteste a diez personas que hayan dicho algo bueno. Mucha gente, y también famosos, solo contestan a los que le insultan y eso está muy mal, es una cuestión de ego también.

–Precisamente en Vigo fue reconocido el pasado año como primer Miliciano de Honra de la Reconquista. ¿Cómo lo recuerda?

–Fue maravilloso, la verdad. Fue una experiencia inolvidable que espero repetir y volver a la Reconquista algún día. Porque todo eso formaba parte del documental que estoy grabando sobre mi familia. Y una parte muy importante de mi familia fue precisamente el primer irlandés que llegó a España y se asentó en Redondela, Sean O’Doherty Brownie. Gracias a una noticia que salió en el Faro de Vigo en 1946 nosotros pudimos descubrir de dónde veníamos ya que todo se había perdido. Fue muy bonito e inolvidable. Todos los artistas dicen cuando van a un sitio que es muy especial para ellos, pero yo lo puedo demostrar y cada vez es más especial.

–¿En qué punto está el documental? ¿Qué plazos maneja?

–Estoy a punto de tirarme por la ventana. (Ríe). No, en realidad estoy bien. Han sido tres años bastante intensos y largos de viaje. He ido a Galicia, a Irlanda, a México y en Cádiz con mi padre. Ha sido muy aparatoso, pero muy divertido también. Ahora ya estamos a punto de terminarlo. Estamos llegando a un metraje que nos gusta de cerca de 90 minutos y ahora llega el proceso de música, el color, y sonido. Tengo intención de por lo menos hacer un pequeño estreno en San Fernando para que lo vea toda la familia, y a partir del año que viene todo el procedimiento normal de ir a algunos festivales o salas.

–¿Y en Vigo?

–Me gustaría hacer un pequeño estreno en Vigo. Eso la verdad que no está ni pensado pero sí me gustaría. Pero ya cuando llegue el momento intentaré hacerlo. Me gustaría hacer un estreno en cada sitio. ¿Cuándo y cómo y dónde? No lo sé todavía, pero espero poder hacerlo.

–¿A quién le gustaría ver en un espectáculo suyo para hacerle reír?

–A Carlos Boyero, el crítico de cine. No por ningún motivo, por sí mismo y para que sonría un poco.