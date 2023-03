O’Dogherty ‘reconquistó’ su apellido gracias a FARO

“¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos?”. Esas dos preguntas, con ecos de Siniestro Total, que se hizo el padre de Álex O’Dogherty para encabezar la historia familiar que escribió en 59 páginas, no tenían respuesta. La familia del conocido actor, músico y showman vivía en San Fernando (Cádiz) sin tener ni idea de por qué tenía ese apellido irlandés. Solo comenzaron a entenderlo gracias a un artículo publicado en la primera página de FARO el 28 de marzo de 1946 con el antetítulo de “Figuras de la Reconquista”. Contaba la historia de un tal Juan O’Dogherty Browne, marino de la Armada española que en la batalla de Pontesampaio cooperó en la expulsión de las tropas francesas. Los O’Dogherty tiraron del hilo y descubrieron a los descendientes gallegos de ese tal John (castellanizado Juan), que llegó de Irlanda hacia 1790 y echó raíces en Redondela, donde está enterrado el héroe irlandés y no pocos Amoedo, la rama gallega de los O’Dogherty. La historia es tan novelesca que Álex O’Dogherty prepara un documental sobre ella. Y el próximo 1 de abril llegará a Vigo para participar en la representación de la Reconquista disfrazado de su antepasado, el héroe de Pontesampaio. Ese mismo día, él y los O’Dogherty gallegos, los Amoedo, serán recibidos por el alcalde de la Ciudad Olívica, Abel Caballero.

“Si ese artículo no hubiese salido, no hubiésemos sabido en Cádiz el origen de los O’Dogherty”, asegura a FARO Álex O’Dogherty, que estuvo en Vigo recientemente como maestro de ceremonias del espectáculo “The Hole”. Toda su familia procede de San Fernando y no podían ir más lejos al investigar sus orígenes. “Muchas veces los padres mueren jóvenes y no les da tiempo a transmitir la historia a los hijos. Ni siquiera mi abuelo sabía muy claramente dónde había nacido su abuelo”, explica.

Hay que aclarar que en la historia de los O’Dogherty ha buceado durante años el padre de Álex, Luis O’Dogherty, que primero recorrió archivos municipales y parroquiales y avanzó mucho en su investigación cuando llegó internet. “Nació en 1933, cumple este año 90, pero se sabe todos los datos mucho mejor que yo”, cuenta, orgulloso, el actor de “Camera Café” y “Doctor Mateo”. Aunque hacía falta un hilo inicial del que tirar.

Corría el año 1946 y un primo de su abuelo, Pascual O’Dogherty, que llegó a ser contralmirante de la Marina española, se encontraba estudiando como marino en Vigo, posiblemente en la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada (ETEA), creada en 1939. “No sabemos cómo fue, pero de alguna manera ese artículo [sobre Juan O’Dogherty] llegó a sus manos. Entonces alguien le dijo: ‘¿Este no es tu apellido?’ A raíz de ahí empezaron a investigar y a mirar en partidas de nacimiento y vieron que la relación existía claramente”.

Los O’Dogherty de Cádiz y de Redondela, con el artículo del decano que los unió La familia O’Dogherty de San Fernando, Cádiz, tenía como pista de sus orígenes una fotocopia en mal estado del artículo publicado en FARO el 28 de marzo –día de la Reconquista de Vigo– de 1946, escrito por el cronista oficial de Vigo José Espinosa Rodríguez. Se dudaba de la fecha exacta de publicación, pero la pudo hallar quien esto escribe gracias a la mención que en el año 2000 hizo de ese mismo artículo el nieto del cronista, también colaborador del decano, José Carlos Espinosa. Una vez localizada la “piedra de Rosetta” de toda esta historia, FARO invitó a su hemeroteca a Álex O’Dogherty y al abogado Ignacio Amoedo (a la derecha en la foto, señalando el artículo), también descendiente del héroe de la Reconquista. Ambos se mostraron emocionados al leer la historia de su antepasado en el viejo papel y enseguida la compartieron con sus familias.

El artículo estaba firmado por José Espinosa Rodríguez, a la sazón cronista oficial de Vigo y colaborador habitual de FARO DE VIGO en aquella época. Como dice en las primeras líneas, logró “sacar del polvo del olvido” la figura de Juan (John) O’Dogherty, alférez de navío al mando de “tres lanchas cañoneras” al que Pablo Morillo encargó la defensa del puente de Pontesampaio el 28 de marzo de 1809. Espinosa explica que los franceses esperaban en Pontevedra “las órdenes para auxiliar a sus compatriotas sitiados en Vigo”.

Según el artículo de Espinosa, John O’Dogherty nació en la villa de Bailieborough, Irlanda, el 16 de noviembre de 1777, y de niño perdió a sus padres en las revoluciones de aquel país. “Era el del medio de tres hermanos varones –completa Álex O’Dogherty– y tenía tres hermanas. El hermano del padre fallecido era sacerdote y se decide que se haga cargo de los seis niños. No sabemos qué pasó con las niñas, imagino que en aquella época era más fácil casarlas. Decidió traerse a España a los tres niños”, relata.

¿Por qué los trajeron a nuestro país? En España existía el regimiento Ultonia, en Ceuta, que era un regimiento formado íntegramente por irlandeses que huyeron después de la derrota de los católicos a manos de Guillermo de Orange en 1691. “Moviendo algunos hilos que tenía con el Arzobispado de Sevilla, mandó una serie de cartas pidiendo alojamiento para los tres hermanos y decidió ingresarlos en la Armada española. Para entrar debían probar la ascendencia de su linaje. Y los O’Doherty eran una familia reconocida, habían sido jefes de clan irlandeses”, apunta el actor.

Y tan reconocida. La estirpe de los Ó Dochartaigh –en grafía gaélica– procede, según la leyenda, del rey Niall de Irlanda (siglo V). Uno de ellos, su ascendiente directo, era Cahir ‘Rua’ O’Dogherty (1587-1608), que lideró una revuelta contra los ingleses. Lo mataron tropas británicas el 18 de julio de 1608. Le cortaron la cabeza y la exhibieron en una iglesia de Dublín. Una lápida en Irlanda lo recuerda como “el último gran cabecilla (chieftain) de una ancestral civilización gaélica”.

Del documento que prueba el linaje de John O’Dogherty se conservaron dos copias, una está en Cádiz y otra la tienen los Amoedo.

Los dos hermanos de John (cuyo nombre original irlandés era Seán), Henry y Clinton Dillon, murieron por causas naturales y sin descendencia, a los 27 y 28 años, respectivamente. John participó en numerosas batallas navales, incluida la celebérrima de Trafalgar (1805), como cuenta el padre de Álex, Luis en la historia de la familia, disponible en la página alexodogherty.com. Así detalla la vida posterior del héroe: “Afincado en Redondela, John O’Dogherty se retiró de la Armada como teniente de fragata en 1812, pero posteriormente en 1823, fue nombrado ayudante militar de Marina del Distrito de Redondela, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento el 16 de diciembre de 1847. Aunque viajó varias veces a su país de nacimiento, donde mantenía una propiedad y algunas rentas, vivió siempre en Redondela gozando del respeto y el aprecio de su gente, quienes por no saber pronunciar bien su nombre irlandés, le llamaban afectuosamente Don Juan o do juerto”.

La saga redondelana

John O’Dogherty se casó en 1808 con la redondelana María Josefa Macedo, cuyo padre, José Macedo y Salazar, fue fusilado en 1809 por las tropas francesas en Arcade cuando comandaba un grupo de marineros de Redondela. El matrimonio tuvo tres hijos y tres hijas. Una de ellas, Aurora, se casó con el notario Juan Climaco Seoane y Salgado, y una de las hijas de este matrimonio, Petronila (fallecida el 12 de marzo de 1913) se casó con el médico forense Manuel Amoedo Acuña (1838-1921). De ahí parte la rama de los Amoedo descendientes de los O’Dogherty, que ha incluido ilustres médicos y sobre todo abogados, como Ignacio y Ramón Amoedo, conocidos sobre todo por representar a la familia de Déborah Fernández-Cervera, la joven viguesa desaparecida y hallada muerta en 2002. Algunos de estos Amoedo fallecidos están enterrados en la tumba que Redondela le concedió a perpetuidad a John O’Dogherty y sus descendientes en el cementerio de Os Eidos, en pleno centro de la ciudad de los viaductos.

Otra rama de los O’Dogherty, dos hermanos del abuelo de Álex, se exiliaron en México por la Guerra Civil. “Uno de ellos, Rafael O’Dogherty, se rebautizó allí como Rafael Cárdenas, y así firmó toda su obra. Resultó ser un muy conocido autor de canciones que cantaron artistas como Lola Flores, Rocío Jurado, Marc Anthony, María Dolores Pradera...”, cuenta Álex O’Dogherty, que además de actor, músico y presentador es músico con su grupo La Bizarrería.

“Tenemos la línea sucesoria, de padre a padre, hasta el año 400. Es alucinante”

“Gracias a esta noticia del FARO hoy sabemos de dónde venimos, si no, posiblemente no hubiéramos conseguido encontrar la conexión. Gracias a esto no solamente sabemos que descendemos de John, sino que tenemos la línea sucesoria, de padre a padre, hasta el año 400. Es alucinante”, remarca el artista.

“El documental se va a titular ‘El Odojerti’, que es como me han llamado toda la vida en Cádiz. Pero el subtítulo es ‘De todos lados, un poco’ que es como al final creo que somos todos. Hoy en día es casi imposible encontrar una persona de la que todos sus descendientes procedan de un mismo sitio. Y con qué derecho me considero yo capaz de impedirle a alguien la entrada a un sitio por el hecho de haber nacido aquí”, reflexiona.

Del ‘William Wallace’ irlandés al héroe de la Reconquista

Dochartach significaba “destructivo” o “hiriente” y probablemente fue un apodo ganado por el progenitor del clan por hazañas en el campo de batalla. Cahir ‘Rua’ O’Dogherty (foto 1) hizo honor a ese apodo: fue una suerte de William Wallace irlandés que lideró una revuelta contra los ingleses, que lo decapitaron en 1608 y colgaron su cabeza en una iglesia de Dublín (2). Su espada se exhibe en Derry (3). A la derecha (4), retrato de John O’Dogherty, héroe de Pontesampaio.