¿Qué hacer en Pontevedra?

“The Very Best of Dire Straits”.

Brothers in Band, considerada la mejor la banda homenaje a Dire Straits y Mark Knopfler, presenta este espectáculo con “un seleccionado, cuidado y amplio repertorio, que pertenece ya a la memoria colectiva de varias generaciones”, destaca la organización. La banda, añaden, “recrea y revive en este espectáculo las bien diferenciadas etapas y formaciones de la desaparecida banda fundada por Mark Knopfler, David Knopfler, John Illsley y Pick Withers, con un set list que abarca desde los inicios en 1977 hasta su disolución a principios de los años 90”.

Mañana en el auditorio de A Fundación. Entradas a la venta en Ataquilla a precios a partir de 36 euros .

Maio, mes da lingua.

A programación artellada arredor do 17 de Maio continúa con “Traficantes de verbas”, con Aveneira, e “Falemos como galegas”, de Migallas.

Mañá na Illa do Covo ás 12 horas (“Traficantes de verbas”) e no centro cultural de Monte Porreiro (“Falemos como galegas”) ás 17 horas. Entrada libre.

“A pel do Museo”.

La serie de exposiciones “Infiltracións” arranca con este proyecto de la artista de A Fonsagrada Mónica Alonso, que se sumerge en la riqueza de tonalidades de 15 obras de arte pertenecientes a la colección permanente del Museo.

Abierta al público en el Edificio Castelao.

Berta Cáccamo.

La programación de exposiciones temporales del Museo continúa con la muestra comisariada por Juan de Nieves “Berta Cáccamo. Correspondencias de arquivo”. El proyecto contempla también el traslado a la institución cultural pontevedresa de gran parte del archivo de la artista viguesa, fallecida en 2018, una de las figuras más destacadas de la pintura gallega de su generación y que defendió su tesis doctoral en la Facultade de Belas Artes de Pontevedra en 2015.

Abierta en el Edificio Castelao hasta el próximo mes de junio.

Crónica del retorno a Galicia de los restos de Castelao.

El Museo de Pontevedra conmemora el 40 aniversario de este retorno con la exposición “Castelao: o retorno a Galicia, 1984. Xan Carballa, fotografías”. La muestra reúne un total de 52 imágenes captadas por el fotógrafo en los tres espacios de Santiago de Compostela en los que se desarrollaron los hechos principales del retorno: el aeropuerto de Lavacolla, los exteriores de San Domingos de Bonaval y el Panteón de Galegos Ilustres.

Abierta al público en el Edificio Castelao hasta el 2 de junio.

Jornada sobre Alfredo García Alén.

Seis conferencias y una mesa redonda abordarán la trayectoria vital, su faceta como investigador y el trabajo en defensa del patrimonio de este pontevedrés que destacó en el campo de la arqueología y etnografía, fue secretario y director adjunto del Museo de Pontevedra y se sitúa como una de las figuras más relevantes de la historia de la institución cultural.

El próximo día 30 en el Museo.

Recorrido por la heráldica de Pontevedra

Las Xornadas de Xenealoxía, Heráldica e Nobiliaria de Galicia incluyeron ayer, en su jornada de clausura, una visita a la zona monumental de Pontevedra y posibilitó a los participantes disfrutar de un recorrido por los blasones de la ciudad histórica. El castillo de Soutomaior fue este año la sede de las jornadas, que llevaron por título “A liñaxe Soutomaior na historia”.