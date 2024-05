El Coro Princesa de Asturias interpreta doce piezas con el pianista Óscar Camacho

El Coro Princesa de Asturias sube esta tarde al escenario del Teatro Afundación donde, acompañada por el pianista Óscar Camacho Morejón, presenta doce piezas de música polifónica compuestas desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Bajo la dirección de José Esteban García Miranda, el programa empieza con una obra del músico guipuzcoano Xabier Sarasola para seguir con lied de Brahms o piezas del repertorio popular estadounidense como "The house of the rising sun".

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13) a las 20.00 horas. Entradas desde 9 euros.

Actos

Charla sobre digitalización en la educación

Miguel Sánchez Astudillo, SDB (delegado y director de la Casa Salesiana y del Colegio María Auxiliadora) ofrece la conferencia seguida de coloquio “Digitalización en la educación, ¿sí o no?” organizada por la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco.

Asociación Antiguos Alumnos Don Bosco (Venezuela, 3) a las 18.00 horas. Entrada libre.

Mesa redonda “A lingua animada en Galicia”

Conversación sobre el cine de animación contemporáneo en gallego con Chelo Loureiro, Alberto Vázquez, Severiano Casalderrey, David Fidalgo y Pamela Poltronieri, con Simone Saibene como moderador.

Parque Nacional das Illas Atlánticas (Oliva, 3) a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

La mesa redonda está incluida en le ciclo "A lingua galega no cinema". / FdV

Presentación de libro

Silvia Penas presenta “Retratos de vodas, partos e funerais”.

Centro de Documentación e Recursos Feministas (Biblioteca Pública Juan Compañel-Joaquín Yáñez, 6) a las 19.00 horas.

Entrevista reposada con Eladio Santos

Conversación con el artista, líder de grupos como Eladio y los Seres Queridos.

RíoLagares (Falperra, 16) a las 20.00 horas.

Círculo de silencio

Concentración antibelicista, a favor de la cultura de la paz y de la no violencia convocada por la Rede Social Galicia Sur.

Farola de Urzáiz, de 20.00 a 20.30 horas.

Música

Festival Nas Ondas

El ciclo Explurart sigue con el concierto del trío formado por Esteban Valverde (clarinete), Ana Torres (violonchelo) y Cristina García (piano) con un programa con obras de Louise Farrenc y Robert Muczynski.

Conservatorio Superior de Música de Vigo (Manuel Olivié, 23-O Castro) a las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Luis Natch Trío

El saxofonista argentino toca acompañado por Demian Cabaud, al contrabajo, y Marcos Cavaleiro, a la batería.

Vitruvia (Praza de Compostela, 5) a las 20.30 horas. Entradas a 6-12 euros (reservas en 645996690).

Sergio

Música en directo con temas de bachata, merengue, sala o cumbia para bailar.

Cafetería Luces de Bohemia (Colón, 34) de 19.00 a 21.00 horas. Entrada gratuita.

Sunil López Trío

El pianista vigués sube al escenario junto a Xurxo Estévez, al contrabajo, y Brais Lorenzo, a la batería para interpretar un repertorio integrado tanto por temas propios como por arreglos de estándares de jazz.

El Contrabajo (Venezuela, 82) a las 22.00 horas. Entradas a 6-8 euros.

Jam das Artes

Noche jam session.

O Lar das Artes (Ribelas, 60-Matamá) a las 21.00 horas.

Exposiciones

“O herbario de Rosalía”

Exposición con fotografías de una selección de hierbas, plantas y árboles citadas por la escritora en su obra en un homenaje a Rosalía de Castro y al vínculo entre literatura y naturaleza.

Edificio Redeiras (Praza do Berbés, 11), de 9.00 a 21.00 horas.

La exposición estará abierta en el Edificio Redeiras hasta el 10 de mayo. / Cedida

“Cerámica”

Exposición de cerámica de Abi Castillo en la que explora posibilidades estéticas y creativas en las que destaca una serie de criaturas de figura femenina.

Espazo Rodante (Centro Comercial A Laxe-planta baja). Inauguración a las 19.30 horas.