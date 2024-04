¿Qué hacer hoy en las comarcas?

Bajo carpa y con muy buen ambiente. Así podemos resumir la segunda edición de la Festa do Raxo, que celebraron los vecinos y vecinas de Graba este sábado por la noche. En torno a un centenar de personas acudió a una cita en la que la buena comida estuvo acompañada por música hasta altas horas de la noche, de la mano de Punto Zero y DJ Kintana. La cita, organizada por la asociación cultural Coto do Castelo, toma el relevo del magosto que tuvo lugar a finales de octubre y que sirvió para demostrar, también, la excelente relación y buen ánimo que existe entre los residentes en esta parroquia de Silleda.

La Lacena de Chucha cumple un año / .

Los estradenses Miguel Areán y Ramiro Cillero apostaron hace un año por abrir un negocio innovador en la villa. La Lacena de Chucha, una cafetería con pastelería y una carta en constante evolución. Ayer este establecimiento cumplía su primer año, que los empresarios celebraron con música en directo.

Tres regueifeiros do Camballón, en Ferrol / .

Tres alumnos do IES Marco do Camballón participaron este sábado nunhas xornadas de formación para docentes no Centro de Formación e Recursos de Ferrol. Tiziana Martínez, Manuela Quinteiro e Abraham Montoto falaron do movemento da regueifa e cómo traballa o instituto a oralidade.