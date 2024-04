La cantautora Valeria Castro trae a Vigo un concierto de su gira “Con cariño y con cuidado”

La cantautora Valeria Castro sube esta noche al escenario del Auditorio Mar de Vigo en un concierto de su gira “Con cariño y con cuidado”, título también de su disco debut. Cantará así los temas de un trabajo discofráfico que es un autorretrato de ella misma, una joven artista llena de sensibilidad, empatía y sinceridad en una noche íntima.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59) a las 21.00 horas. Entradas desde 20 euros.

Actos

Mercado reciclado

Edición solo de segunda mano y vintage con doce puestos y zona de trueque, además de actuaciones musicales a cargo de Arrorró (alumnos conjunto 5 E-Trad) a las 13.00 horas; sesión dj con Miguel Garabatos a las 17.30 y de Borradortrans a las 19.30.

Simia Coworking (Alfonso XIII, 9), de 12.00 a 21.00 horas.

Poéticas diversas

Cuerpo a cuerpo con la palabra, la música o la danza contemporánea, entre otras disciplinas.

A Morada Cooperativa (Enrique X. Macías, 6) a las 13.00 horas. Entrada inversa.

Ruta guiada por el litoral

Semente Vigo organiza una ruta desde la Xunqueira do Lagares hasta Toralla guiada por Xoán Collazo (autor del libro “Centro doce viaxes na miña terra”).

Salida a las 16.30 horas desde el campo de fútbol de Comesaña. Actividad gratuita con inscripción en 665171146.

Presentación de libro

Alfonso Armada presenta “Cuaderno de viaje al país natal” acompañado por Juan Carlos Bouzón (director hipermercado), Maica Estévez (Alcampo) y Xosé Luis García Canido (periodista y gestor cultural).

Alcampo de Coia a las 18.00 horas.

Entroido de Primavera

Fiesta de disfraces con la actuación musical del grupo Sehiba.

Alameda de Bouzas desde las 18.00 horas.

Presentación de libro

Serxio María Rodríguez Álvarez presenta “O pensamento político de Ramón Piñeiro” en un acto en el que estará acompañado por Miguel Barros (maestro, político y escritor).

Libraría Cartabón (Urzáiz, 125) a las 18.30 horas.

Actividades Museo do Mar

Por la mañana hay la actividad familiar “Gabinete científico” para niños a partir de 6 años sobre fósiles marinos. Por la tarde, tiene lugar la visita guiada “Un paseo polo mar”, recomendada a mayores de 8 años, para conocer los fondos del museo.

Museo do Mar de Galicia (avenida Atlántida, 160) a las 11.30 y 17.30 horas. Actividades con inscripción previa (986247750).

Actividades Vigo Nature

Abre el programa la alimentación de fauna en Nocturama (13.00) y Exotarium (13.30) y sigue por la tarde con las actividades educativas “Enriquecemento de burros” y taller de ecobriquetas (16.30), “Coñecendo ao noso sol” y “Composteira: restaurante da nosa horta” (17.30) y “Camuflaxe animal” y “Os organismos descompoñedores” (18.30). También habrá el circuito de aventura para niños de 10 a 14 años con tirolinas.

Vigo Nature (antiguo Vigozoo-A Madroa), todo el día. Actividades con inscripción previa (986267783).

Baixo os nosos pés

Recorrido guiado para descubrir la única salina romana de evaporación solar musealizada del imperio romano para conocer los restos arqueológicos conservados y los múltiples usos que se le daba a la sal en la antigua Roma.

Centro Arqueolóxico Salinae (Rosalía de Castro, 21-23), mañana a las 11.30 y 12.30 horas. Actividad gratuita con reserva previa (986247750).

Música

X Memorial Henrique Otero

Concierto en homenaje al gaiteiro do Fragoso con las actuaciones de A Seneira, AF Breogán de Moaña, banda de gaitas e percusión E-Trad de Vigo, Contiños da Feira, grupo de gaitas Cans do Palleiro, Narmores, Noitarega, Os Carunchos, Os Terribles de Donas, Raigames, Ruada, Sons do Abrente de Mos y Traspés.

Conservatorio Superior de Música de Vigo (Manuel Olivié, 23) a las 19.30 horas.

XII Festival de Primavera

Junto a la anfitriona, la Coral Polifónica San Roque de Vigo, cantan el Orfeão Polifónico de Mortágua (Portugal) y la Coral Municipal Brisas do Mar de Camariñas.

AA VV Monte da Mina (Castrelos) a las 18.30 horas.

Coro de Cámara Rías Baixas

Segundo concierto de música sacra en el programa “Qui Cantat Bis Orat”.

Iglesia Nuestra Señora de Fátima (Vía Norte, 19) a las 19.45 horas.

Abhir Hathi

Llega con su gira “Elefantes cabalgando tour”.

Sala Rouge (Pontevedra, 4) a las 20.00 horas. Entradas desde 20 euros.

Jenny and the Mexicats

Presenta sus nuevas canciones, incluyendo su último single con Taburete, “Sin tus estrellas”.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22) a las 21.30 horas. Entradas a 15 euros.

The Freebillies

Trío que acerca la esencia de la música tradicional americana con temas propios y versiones de blues, folk y country.

La Pecera (Pizarro, 35) a las 21.30 horas. Entradas a 8 euros.

The Broken Horizon

La banda de Pamplona estará acompañada por los locales Kuna de Odio y Sulf-atär.

Sala Master Club (Urzáiz, 1) a las 21.30 horas. Entradas a 10-15 euros.

Migui Bouzó

Música pop en directo.

A Casa de Arriba (Martín Códax, 23) a las 21.30 horas. Entradas a 5 euros.

Grima

Grupo de música stoner y metal.

Sala Kominsky (Irmandiños, 3) a las 21.30 horas. Entradas a 10-13 euros.

Lisdexia y Archivo Adxunto

Lisdexia combina el garage punk gallego más clásico con estilos completamente diferentes como la cumbia. Archivo Adxunto presenta nuevos temas entre punk clásico y rock más vanguardista.

El Contrabajo (Venezuela, 82) a las 21.30 horas. Entradas a 5-8 euros.

Mulberry Blues

Música blues en directo.

La Goleta (Luis Taboada, 29) a las 22.00 horas. Entradas a 7 euros.

La música blues suena esta noche en La Goleta. / FdV

Daniel Calá

Éxitos internacionales en español con músicas de Sudamérica, tangos, boleros, cantigas y humor.

Henry Pub (García Barbón, 87) a las 00.30 horas. Entrada gratuita (reservas en 696892624).

Teatro

“Souvenir”

Non é unha canción presenta este espectáculo de teatro experimental con David Alonso y María de las Llanderas a modo de espacio de encuentro y experimentación.

Auditorio do Concello (Praza do Rei) a las 20.00 horas. Entradas a 5 euros.

“Corentena”

Doble sesión que traslada las noches improvisadas que David Perdomo y Xosé A. Touriñán mantuvieron durante el confinamiento por el COVID en instagram.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13) a las 20.00 y 22.30 horas. Entradas casi agotadas.

“La Teatropedia”

Teatro Defondo presenta esta comedia para mayores de 8 años en el que tres peculiares eruditos explican la historia del teatro español en un viaje cómico lleno de situaciones absurdas.