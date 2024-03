¿Qué hacer hoy en Vigo?

Actos

Taller infantil del Día del Padre en Vialia

Con motivo de la próxima celebración del Día del Padre, los peques de la casa pueden aprender con la ayuda de monitores a confeccionar un detalle con el que agasajar a los papás.

A partir de las 17.30 horas, en Vigo Exporta (Planta -1).

Pensamento e debate na EMAO

Faladoiro “O sexo non é xenero”, con Manuel Fernández Blanco, psicólogo clínico e psicoanalista, organizado por el Ateneo Atlántico. Presenta Remedios Copa.

As 19.30 horas, na biblioteca da EMAO (Escola Municipal de Artes e Oficios), rúa García Barbón 5).

Proxección do filme “Onde estamos nós” no MARCO

Presentación e coloquio posterior coa directora Lara Alonso, dentro del programa de actos del 8-M.

As 20.00 horas, no salón de actos do MARCO (rúa Príncipe 54) Entrada libre ata completar aforo.

Mulleres e cambio climático

Con la participación de las activistas Elena Ojea, Antía Mariño y Alba Iglesias.

De 13.00 a 15.00 horas, en la Aula 1 de CC de la Educación.

Música

Encontro co público da Real Filharmonía de Galicia

A Real Filharmonía de Galicia participará nun encontro con persoas abonadas á Tempada de Clásica de Afundación e público xeral para escoitar as propostas e as impresións sobre o seu repertorio e os seus recitais con vistas a seguir incidindo na apertura a novos públicos. Neste foro participarán Baldur Brönnimann, director titular e artístico da Real Filharmonía de Galicia, e Sabela García Fonte, directora técnica, quen tamén animarán a debater sobre o futuro das orquestras.

Ás 19.00 horas, no Auditorio do Teatro Afundación (entrada por Marqués de Valladares). A entrada é libre ata completar a capacidade.

André B. Silva

Clase magistral de jazz e improvisación. Entrada libre como oyentes.

Entre las 16.00 y 20.00 horas, en el auditorio David Russell del Conservatorio Profesional de Música de Vigo.

Clarinext III

Concierto de clarinete y piano, con Javier Pousa y Severino Ortiz, respectivamente, dentro de la semana internacional del instrumento de viento.

A las 20.00 horas, en el auditorio Martín Códax del CSM Vigo.

Martes de jazz & Jam session

Concierto a cargo de Cuarteto Federal.

A las 21.15 horas, en A Casa de Arriba (Martín Códax 23). 7 euros.

Exposiciones

“Historias pintadas”

Marieta Quesada muestra 86 de sus obras, entre acrílicos, obras de técnica mixta e incluso esculturas en cerámica, en las que la explosión de color es la característica fundamental.

Sala I Afundación (Policarpo Sanz, 26), de17.30 a 20.30 horas.

“Elas. As de Bouzas”

Segunda edición de la exposición con la que la Asociación Cultural Vila de Bouzas quiere poner en valor la vida y el trabajo de vecinas de Bouzas. En esta ocasión, son diez mujeres más.

Pérgola de Bouzas, todo el día, hasta el 9 de abril.

“As xeracións de Montserrat”

Bajo el subtítulo “Memoria emocional da emigración galega ao Reino Unido”, la muestra recupera recuerdos de las personas que emigraron al país en la segunda mitad del siglo XX.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de 18.00 a 21.00 horas.. Hasta el 26 de mayo.

“Mujeres ingenieras de éxito”

Exposición itinerante organizada con motivo de la celebración del Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia, que tiene como objetivo visibilizar la figura de la mujer ingeniera y fomentar las disciplinas STEM entre las niñas.

Escola Enxeñaría Industrial (sede campus As Lagoas-Marcosende), en horario lectivo.

“Mintiendo con maestría. Montajes fotográficos de Augusto Pacheco (1948-1973)”

Comisariada por Vítor Vaqueiro, Ánxel Huete y Manuel Pérez Rúa, la exposición integra una serie de fotomontajes que el reconocido fotógrafo Augusto Pacheco realizó entre 1948 y 1973, para acompañar a las inocentadas publicadas en el periódico ourensano “La Región” con motivo del Día de los Santos Inocentes.

Museo do Mar de Galicia (avenida Atlántida, 160), de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

“Comedy Wildlife”

Exposición organizada en colaboración con Terra Espléndida, integrada por sesenta imágenes en clave de humor.

Sala Teatro Afundación (calle Reconquista), de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 27 de abril.