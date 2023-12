El Auditorio Mar de Vigo continúa con la programación para la temporada navideña con The Vipers, banda tributo a Queen. Así, sonarán éxitos legendarios de la banda británica como “We are the champions” ,”I want to break free”, “We will rock you” o “Bohemian Rapsody”, entre otros. El espectáculo captura tanto en sonido original de la banda como su personalísimo estilo.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59) a las 21.00 horas. Entradas desde 30 euros.

Actos Campamentos lúdicos Igualdade

Manualidades creativas y juegos educativos para niños de 3 a 12 años.

Oficinas municipales de distrito de Teis (Maceiras, s/n), de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.30; Bouzas (Eduardo Cabello, 41 a), de 10.00 a 12.30 y de 17.00 a 20.30; y MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas. Actividades gratuitas sin inscripción previa.

Vigolandia

Actividades de ocio para los más pequeños de la casa con hinchables gigantes, pista de obstáculos, puente tibetano, espacio de educación vial o talleres de minichefs.

Ifevi (Estrada do Aeroporto, 772), de 12.00 a 20.00 horas. Entradas a 6 euros.

Juego medioambiental

Bajo el título “Detectives na praia”, está destinado a niños de 6 a 13 años que descubrirán la riqueza marina de las costas gallegas.

Centro de Visitantes Parque Nacional das Illas Atlánticas (Palma, 4), de 11.30 a 12.30 horas. Actividad gratuita y sin inscripción previa.

Taller Xogando na antiga Roma

Taller familiar en el que se realiza un viaje por la antigua Roma para conocer sus formas de ocio y entretenimiento.

Centro Arqueolóxico Salinae (Rosalía de Castro, 21-23) a las 12.00 horas. Actividad gratuita con inscripción previa (986247750).

Vigo por la Danza

Con grupos de la Asociación Gunga Bambalina, CDPI, CSCR Beade, Club Pasos, Baile Galicia, Evita Salsera, Flashdance, Ítacas, Media Punta, New Era y Unidance.

Teixugueiras, 18 (Navia), de 17.30 a 19.00 horas.

Actividades infantiles

La programación municipal ofrece actividades, hoy con os Trasnos do Nadal.

Carpa en Navia (Teixugueiras), de 19.30 a 20.30 horas.

Música

Se Kadra y Dúo Dado

Conciertos integrados en la programación municipal.

Praza Independencia, de 18.00 a 19.00 y de 19.15 a 20.30 horas

Airiños da Peneda

Grupo de música tradicional integrado por siete profesores de música (acordeón, flauta travesera, gaita, clarinete, contrabajo, tambor y bombo) y un orfeón de 14 voces mixtas.

El Corte Inglés (marquesina) a las 19.00 horas.

Chaleco reflectante

La banda de glam-punk-pop presenta sus canciones más recientes como “Déjame”, “Vueltas”, “Hueso a hueso” o “Espiral”, además de repasar temas anteriores.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22) a las 21.00 horas. Entradas desde 6 euros.

Foliada

Noche de música tradicional con concierto previo.

Sala Kominsky (Irmandiños, 3) a las 22.30 horas.

Teatro

“O xardín de Vila Gris”

Fulano, Mengano e Citano presentan esta obra en el Festival Pequeártiko que aborda la necesidad de conservar las zonas verdes y los bosques.

Sala Ártika (Beiramar, 113) a las 18.00 horas. Entradas a 8-10 euros.

Circo de Nadal

Espectáculo “Extremo 3.0”, con motoristas desafiando la gravedad, funambulistas, equilibristas, payasos y música en directo.

Carpa en Avenida de Castelao a las 18.30 horas. Entradas a 15 euros (existen descuentos).

VII Gala Internacional de Ilusionismo-Galicia Magic Fest

Segunda y última oportunidad para disfrutar del espectáculo de magia con Jun Woo Park, Eric Chein, Michael Szaniel, Mag Marín, Jessica Gul00mal y Pedro Volta.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13) a las 18.00 y 20.30 horas. Entradas desde 12 euros.

Gran Mago Alexis

Hará trucos de magia relacionados con la luz en una actividad de la programación navideña organizada por el centro.

Centro Comercial Camelias (planta baja) a las 18.30 horas.

Exposiciones

“O Nadal na tradición”

Selección de las colecciones de microbelenes de Joseba Barturen y pesebres de la artesanía portuguesa de Xabier Maañón donadas al museo.

Museo Liste (Pastora, 22), de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

“Casablanca, Le Cahier Marocain”

Exposición de acuarelas y collages de Ramón Trigo, que permanecerá abierta hasta el 20 de enero.

A Sede A Madriña (Churruca, 12), de 19.00 a 21.00 horas.

“Enredadas en el cambio sobre el emprendimiento femenino”

Exposición fotográfica con siete emprendedoras de Perú, Bolivia, Nicaragua, Colombia y España como protagonistas en una mirada que analiza cómo las dificultades globales a las que se enfrentan las mujeres al emprender se manifiestan de manera diferente en cada lugar y en cada historia.

Edificio Redeiras (Praza do Berbés, 11), de 9.00 a 14.00 horas.

“Pinceladas do esquecemento. Elina Molins e Blanca Chao. Artistas viguesas no século XIX”

Exposición que recupera y visibiliza la obra de estas dos pintoras de origen vigués, de familias de la alta burguesía olívica, que pintaban paisajes, retratos, escenas de la vida íntima o cotidiana, junto a documentos y objetos personales, préstamo de particulares y de instituciones como el Museo de Pontevedra, la Fundación Penzol o la Fundación Rosalía de Castro.