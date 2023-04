Cangas

Gala solidaria de Adicam. La Asociación de diagnosticad@s de cáncer de mama de Cangas (Adicam) celebra su Gala Solidaria. Está presentada por Peter Punk Pallaso y participarán el Coro María Soliña, el grupo de danza urbana Boombox, la murga Marcha Loca, Nuno Ponce y Santervás. El precio de la entrada es un donativo de 5 euros, aunque también se puede colaborar con fila cero.

Hoy, Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela, 21:00.

Moaña

Festival de Primavera. Organizado por el Orfeón de Moaña con el Concello, se celebra la VIII edición de este festival en el que participan Coral Moañesa, Coro Samertolaméu, Coral San Pelayo de Navia (Vigo) y Orfeón.

Hoy, Centro Daniel Castelao, 19:00 horas.

Moaña

Cortos del FIC Andaina. Se proyectan los 5 cortos del bloque I y 4 del bloque II de este festival de Redondela, dedicado a la temática de la discapacidad. cada bloque dura una hora.

Hoy Casa da Mocidade, 19:00 y 21:00.

Bueu

Charla sobre el Pazo do Casal. El investigador Miguel Nuño presenta hoy en Bueu su libro “Os Aldao do Pazo do Casal”, en la sala multiusos del Centro Social do Mar.

Hoy, a las 12.00 horas.

Bueu

Concierto de música sacra en Beluso. El Coro de Cámara de la Coral Polifónica de Beluso organiza hoy un concierto de música sacra junto al Coro Thalassa.

Hoy, a las 19.30 horas en la iglesia de Beluso.