Llega la Semana Santa y, por segundo año consecutivo, nos trae bajo el brazo el IV O Birraseto Fest, el festival de cerveza artesanal que tan buena aceptación tuvo en Vigo en sus tres anteriores ediciones.

Tras el parón provocado por la pandemia, el Birraseto Fest repite tanto las fechas (del 5 al 9 de abril) como la ubicación, en la explanada del Náutico, debido al éxito del año anterior. En esta ocasión, los más cerveceros podrán disfrutar de hasta 70 cervezas artesanas durante los 5 días que dura la feria. La cita congregará a marcas procedentes de Castilla y León, Madrid y, por supuesto, Galicia, entre las que destacan Irmaos de Lei, Nós o Banda.

Además, es una apuesta por los food trucks, en la explanada del Náutico podrás encontrar decenas de "gastronetas" que ofrecerán hamburguesas, croquetas o crepes, entre otros. También habrá lugar para música en directo, con un espacio protagonista para El Pelotón de los Torpes, Mala Herba, The Liar Papers, Three Roosters y Fanatic Four.

Programación del Birraseto 2023 de Vigo

Miércoles 5 de abril

La programación del miércoles 5 de abril será:

19:00 horas. Comienzo del festival.

19:00 horas. Inicio de los juegos populares gratuitos en el propio recinto de la feria.

20:00 horas. Primer concierto con el grupo “El pelotón de los torpes”.

00:00 horas. Cierre del festival.

Jueves 6 de abril

El jueves 6 de abril cuenta con la siguiente planificación:

12:00 horas. Vuelve la música ambiente que continuará durante toda la jornada.

12:10 horas. Comienzo de los juegos populares gratuitos en el recinto de la feria.

21:00 horas. Concierto del grupo “Mala Herba”.

00:00 horas. Cierre del festival.

Viernes 7 de abril

El viernes 7 de abril disfrutaremos del siguiente programa:

12:00 horas. Apertura del festival.

12:30 horas. Inicio de los juegos populares gratuitos en el propio recinto de la feria.

12:30 horas. Comienza la música ambiente durante toda la jornada.

18:00 horas. Obradoiro gratuito para niños y niñas en el recinto de la feria.

21:30 horas. Concierto de “The Liar Papers”.

00:30 horas. Cierre del festival.

Sábado 8 de abril

El sábado 8 de abril tendremos estos eventos:

12:00 horas. Apertura del festival.

12:30 horas. Juegos populares gratuitos en el recinto de la feria.

13:00 horas. Sesión Beer-Mú.

16:00 horas. Obradoiro infantil de creación de chapas en el recinto de la feria.

22:00 horas. Concierto de música “Three Roosters”.

00:30 horas. Cierre del festival.

Domingo 9 de abril

Para terminar, el domingo 9 de abril nos espera una sesión muy intensa: