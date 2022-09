El Underfest Son Estrella Galicia llega a su penúltima jornada con ocho conciertos en otras tantas salas de la ciudad. Así, el festival ofrece hoy, y por este orden de horario, las actuaciones de Alex Aller, Sarah McCoy, Doctor Explosión, Néstor Pardo, Judeline, PM Warson, Hidrogenesse y Goose.

Museo MARCO, a las 18.30; exterior MARCO, a las 19.30; La Iguana Club, a las 20.45; Reserva Rock, a las 22.15; Sala Radar, a las 22.15; Sala Kominsky, a las 23.15; Sala Mogambo, a las 23.30, y Sala Masterclub, a las 00.45 horas. Entradas a diferentes precios.

Actos

Pequefreak-Galician Freaky Film Festival

Jornada para los más pequeños de la casa con taller de efectos especiales impartido por Ricardo Spencer (10.00-12.00), realidad virtual con Inmersia (18.30-20.30), y sesiones de cortometrajes matutina (12.30-14.00) y vespertina (17.00 a 18.30) para acabar con la proyección de la película “Tron” y entrega de premios.

Auditorio do Concello (Praza do Rei) con entradas desde 3 euros.

Festival Undercabral

Con taller de iniciación al breakdance y exhibición de graffiti y dj (12.00), sesión vermú con JCA (13.30), competición de breakdance (16.30) que se prolongará durante la tarde, exhibición de baile urbano con Endanza (17.30), circo con Os Makinolas (19.45), y música con Flamenco Fusión (21.00), Globersmokers (22.00), para acabar con sesiones dj con Gabry Massa, NastyGuy y Exit1.

AVCD Cabral (Santa Mariña, 95) desde las 11.00 hasta las 02.00 horas.

Roda capoeira Angola

Imparte la Academia de Estudios de Capoeira Angola João Pequeno.

ACF O Fiadeiro (Condesa Casa Bárcena, 14) a las 12.00 horas. Actividad gratuita.

Actividades Museo do Mar

Por la mañana, visita temática “Tiburóns e raias” para conocer dos especies del acuario. Por la tarde, visita guiada a la exposición “Camiños por mar a Compostela”.

Museo do Mar de Galicia (Avenida Atlántida, 160), a las 11.30 y 17.30 horas. Actividad con entrada al museo y reserva previa (986247750).

Cañaveral Kids

Taller de teatro infantil impartido por Raquel_mividaentretelas.

Cañaveral Vigo (Porta do Sol, 6) a las 12.00 horas. Entrada gratuita.

Festa podcast feminista Histérikas Histórikas

Celebración para inaugurar la tercera temporada del podcast con música, poesía, sorteos y humor con fin de fiesta en el Havana 20. Así, habrá pinchada con djs de mano de Maria Fariñas, Jelen DJ, DJ Señora, Eva Comesaña y Rubén Fernández y Alunizadas. La programación termina con un programa de Histérikas Histórikas exclusivo para el público presente, conducido por Priscila Retamozo, y con la presencia de una de las habituales colaboradoras del programa, Lucia Salgueiro, que hará una actuación llena de humor.

A Morada (Enrique X. Macías, 6), de 12.00 a 21.00 y Havana 20 (Rogelio Abalde, 26) a partir de las 23.00 horas.

Tea& Talk

Presentación de la escuela, charla de Aroa Veiga (diseñadora y patronista) y presentación del curso de Patronaje Experimental, para acabar con desayuno.

Pin Factory (Padre Ramón María Aller, 4) a las 11.00 horas. Actividad gratuita.

Festa do Socio Lavadores

Acto de homenaje, actuación de las corales polifónicas Voces do Torreiro de Coia y Lembranzas Galegas de Lavadores para acabar con merienda.

AVCD Lavadores (Ramón Nieto, 302) desde las 18.00 horas. Entrada libre.

XV Festa do Socio en Cabral

Con churrascasda gratuita para los socios y baile.

CSCR Cabral (Becerreira, 145) desde las 19.30 horas.

Música

Festival Coral

Con la actuación de las corales polifónicas CSCR Beade, CVC Valaldares y Helios de Bembrive.

Centro Cultural Helios de Bembrive (Alameda do Torreiro) a las 19.00 horas. Entrada libre.

Unión Musical de Cabral

Concierto del ciclo Vigo, un mar de bandas.

Mercado de Teis, a las 19.00 horas.

Fajardo y Trilitrate

Segundo concierto de presentación de “Intuición”, del creador canario.

Teatro Ensalle (Chile, 15) a las 20.00 horas. Entradas a 10 euros.

Raka Fer y Many Moure

Ex integrantes de Toreros Muertos, revisaran grandes éxitos como “Yo no me llamo Javier”, “Mi agüita amarilla’” así como sus temas en solitario.

O Lar das Artes (Ribelas, 60-Matamá) a las 20.30 horas. Entrada libre.

Para entrar a vivir

La nueva banda presenta sus temas de creación propia en concierto enérgico y fluido.

Sinatra Cóctel Bar (Fermín Penzol, 6) a las 21.00 horas. Entradas a 5 euros.

Carmen Rosende y Mauricio Caruso

La cantante y el guitarrista brasileiro interpretan samba y bossa nova.

La Galeriajazz (Ronda don Bosco, 21) a las 21.00 horas. Entradas a 10 euros.

Pandemomium

Versiones de rock de los años 80 y 90.

La Casa de la Abuela (Zapateira, 8-Canido) a las 20.00 horas. Entradas a 10 euros (reservas 674826294).

Yomelo Montosolo

Cantautor celestial.

Nuevo Bonus Track (Llorente, 31) a las 21.00 horas. Entradas a 3 euros.

Los del Pirata Cojo

Tributo a Joaquín Sabina.

Sala Rouge (Pontevedra, 4) a las 22.00 horas. Entradas a 10-14 euros.

Mad Martin Trío

Rock and roll con toda la potencia del rocabilly y elegante swing.

La Pecera (Pizarro, 35) a las 22.00 horas. Entradas a 8 euros.

Dj Frank

Grandes éxitos de los 70, 80 y 90.

Bar Tipo X (Real, 21) desde las 23.00.

Mala Herba

En directo.

La Bodega de Matías (Hispanidad, 61) a las 22.00 horas. Consumición mínima a 3 euros.

El Hechizo de Nora

Temas propios y versiones de pop-rock desde los años 80 hasta la actualidad.

Zentral Bar Samil (Avda. Samil, 65) a las 23.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro

“O estraño caso do dentista da rúa Brasov”

Espectáculo de calle de Troula Animación en el primer fin de semana de presentación de la programación de Vigocultura.

Calle Príncipe, a las 19.00 horas.

“O avarento”

Obra de la compañía Rueiro en la programación teatral de la Festa da Cultura.

CSCR Beade (Coutada, 42) a las 19.30 horas. Entrada gratuita.

“O homem do quiosque”

La compañía lusa Teatro do Vez presenta esta comedia en el programa por el 50º aniversario de Teatro Escoitade.

CVC Valladares (Camiño do Pedregal, 6) a las 20.00 horas.

“Cucko in love”

Comedia de Francis J. Quirós en la que juega con el amor.

Sala Ártika (Beiramar, 113) a las 20.00 horas. Entradas a 10-14 euros.

“Aiguantolivinamerica 3”

Goyo Jiménez presenta su nuevo monólogo de humor.