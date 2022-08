Organizado por la Xunta como promoción del Xacobeo, desarrolla hoy su segunda jornada con las actuaciones de Furious Monky House (19.30-20.15 horas), Aphonnic (20.45-21-30), Iggy Pop (22.15-23.45), The Vaccines (00.30-1.45) y Silvia Superstar DJ (1.45-2.30 horas).

Desde las 19.30 y hasta las 02.30 horas, música en el muelle de Trasatlánticos

Actos

Roliversario

Evento de juegos de rol con 32 mesas abiertas, organizado por el canal online Galicia Rolera, que cumple dos años. Para mayores de 12 años, menores de 18 acompañados. También se celebra mañana domingo

De 10 a 20 horas en la Asociación Casco Vello de Vigo (Cánovas del Castillo, 2).

Cañaveral Kids

Espectáculo de títeres con Tarabelos. Entrada gratuita

12.00 horas, en Cañaveral Vigo (Porta do Sol, 6).

O peirao

Teatro con objetos. Actividad del programa “No verán... un conto” a cargo de Diáspora Teatro

A las 20.00 horas, en la Praza da Pedra.

Música

Juan Perro

Santiago Auserón, uno de los grandes referentes del rock&roll en castellano desde los años 80 con Radio Futura, llega a Los Conciertos del Atlántico en formato sexteto con su fusión con el son cubano, la música africana, el jazz o el blues. Entradas desde 13,75 euros.

Auditorio Mar de Vigo, 21.00 horas.

Other Game

Grupo de jóvenes vigueses que versiona canciones de rock y heavy de todos los tiempos, como “Are You Gonna Be My Girl”, de JET, o de grupos como Nirvana, Metallica o Muse. Entrada 5 euros.

Sinatra Cóctel Bar (Fermin Penzol 6), 21.30 horas.

Jah Molestah

Sesión ska-funk de alta fidelidad, soundsytem reggae. Presentación del Festival Tremeterra, que tendrá lugar los días 2 y 3 de septiembre en el embalse de Vilasouto

De 17 a 2.00 horas en la Tapería O Faneco, parque forestal de Beade.

Andhrea & The Black Cats

Última sesión Picnic Solpor con el trío de blues

Radio Costeira Saiáns (Baixada á Praia 83), 20 horas.

Exposiciones

“Sueño de navegante”

Selección de la Colección de Arte Cubano Contemporáneo Luciano Méndez Sánchez, formada por más de 600 piezas y que se articula con 57 obras multidisciplinares.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26), de 17.30 a 20.30 horas.

“Francisco Leiro. O antropomórfico”

Exposición de Francisco Leiro, una muestra que revisa su obra de las últimas décadas con esculturas en granito, bronce y madera, maquetas y collages.

Museo MARCO (Príncipe, 54), de 11 a 14.30 y de 17 a 21.00 horas.

“Ancestros tecnolóxicos”

Recoge la evolución tecnológica a través de una selección de piezas organizadas en cinco ámbitos: el doméstico, el laboral, los medios de comunicación, el ocio y el arte.

Museo Liste (Pastora, 22), de 10.00 a 14.00 horas.

“Colección permanente, unha nova lectura”

Nueva propuesta de la Fundación Laxeiro que incorpora documentación de la trayectoria artística del pintor lalinense, además de una nueva sala con su línea de vida.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15-3º), de 12.00 a 14.00 horas.

“Caminos por mar a Compostela”

Muestra inaugurada con motivo del 20 aniversario del museo, que enseña en una primera parte cómo el peregrinaje es inherente a las distintas religiones y una segunda centrada en la peregrinación a Compostela y en la traslatio del Apóstol por mar.

Museo do Mar de Galicia (Avenida Atlántida, 160), de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas.

“Las luces del mar”

Acrílicos sobre lienzo y técnica mixta en los que Tania Ulloa recrea mundos perdidos del fondo del mar, tormentas o brisa marina.

Zentral Bar Samil (Avda. Samil, 65), desde las 16.00 horas.

Salinas romanas

Centro arqueológico en el que se pueden conocer las salinas por evaporación más antiguas que se conservan y saber cómo era la técnica de la obtención de la sal y los usos que le daban los romanos en su vida cotidiana.