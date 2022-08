Comienza la semana grande de fiestas en Galicia y hemos elaborado un listado con los espectáculos, fiestas y conciertos más destacados para no perderse los mejores planes programados en la comunidad gallega durante la tercera semana de agosto. Muchos de ellos serán gratuitos, como los conciertos de Coque Malla y Camela programados en las Festas da Peregrina, las actuaciones previstas en Castrelos de Raphael y Dani Martín, y el regreso de Iggy Pop a Vigo, en el marco del festival Latitudes. Tampoco faltarán algunas de las citas más esperadas para los amantes de la diversión, puesto que Vilargacía celebrará su emblemática Festa da Auga y el concello de Redondela sacará a relucir sus mejores galas en una nueva edición del Entroido de verán.

Lunes, 15 de agosto

CONCIERTO DE COQUE MALLA EN PONTEVEDRA

Dentro de la programación de las Festas da Peregrina de Pontevedra, Coque Malla se subirá al escenario esta noche, a partir de las 22.30 horas. El músico finalizará así su gira titulada "El Viaje del Astronauta Gigante" en la que repasa su discografía desde sus tiempos con Los Ronaldos, una trayectoria que se ve reflejada en la edición del pack recopilatorio compuesto por cinco CDs y que fue lanzado en otoño de 2021. El día festivo se cerrará con un espectáculo pirotécnico a orillas del Lérez.

CONCIERTO DE LUIS FONSI EN A CORUÑA

En el marco de la programación de las fiestas de María Pita, y promovido por el Xacobeo 2022, el cantante puertorriqueño presentará esta noche su gira "Noche perfecta" en la Praza de María Pita de A Coruña. La actuación tendrá lugar a las 22.00 horas y el artista latino aprovechará para presentar su último trabajo, titulado "Ley y gravedad". Luis Fonsi es uno de los artistas más exitosos en todo el mundo, ya sea con sus baladas o sus ritmos bailables como el famoso Despacito. Ganador de 5 Grammys Latinos, entre otros, Luis Fonsi es todo un éxito mundial.

Martes, 16 de agosto

CONCIERTO DE RAPHAEL EN VIGO

Será, sin lugar a dudas, un concierto de "escándalo". Raphael será otro de los artistas superventas en subirse este año al auditorio de Castrelos para hacer las delicias de los vigueses y viguesas que acudan a la cita, que tendrá lugar mañana martes, día 16 de agosto, a partir de las 21.30 horas. El cantante volverá a vivir "una gran noche" dentro de su gira "Raphael 6.0" con la que celebra sus sesenta años de carrera musical. Cabe recordar que en su última visita a la ciudad hubo un lleno total.

CONCIERTO DE FERNANDOCOSTA EN PONTEVEDRA

Es el máximo exponente de la ultima hornada de artistas que está tomando el relevo en la escena rap del nacional y mañana actuará en la Praza de España de Pontevedra, a partir de las 22:30 horas, dentro de la programación de actuaciones musicales con motivo de las Festas da Peregrina. Con poco más de un año de carrera, ya ha dejado una profunda huella en el público, puesto que sus números en Youtube le avalan, y le sobran las tablas, como demuestra en cada concierto. Desde que lanzó su primer trabajo de estudio “Yipiyou”, el MC ha conseguido situarse en los primeros puestos de la lista de discos más escuchados, según Promusica.

CONCIERTO DE CAROLINA DURANTE EN A CORUÑA

La banda de punk pop Carolina Durante regresa a los escenarios con una nueva gira titulada "Cuatro Chavales" en la que presentan su segundo disco, bajo el mismo título que la gira. El álbum está compuesto por 12 temas y el cuarteto formado por Diego, Martín, Juan y Mario los corearán mañana en A Coruña , en el marco de las Fiestas de María Pita. La actuación tendrá lugar a partir de las 22.00 horas en la Praza de María Pita

FESTA DA AUGA EN VILAGARCÍA DE AROUSA

El día grande de las Fiestas de San Roque de Vilagarcía de Arousa llegará en la jornada del martes 16 de agosto, cuando se oficiarán los actos religiosos y se procederá al traslado, desde la iglesia parroquial hasta la capilla de San Roque, de la imagen del Santo a las 11.45 horas. Un cuarto de hora más tarde dará comienzo la tradicional Festa da Agua, declarada de Interés Turístico Nacional, y que concentrará a miles de personas Praza de Galicia.

El agua y la diversión inundarán durante toda la mañana las calles de la localidad, sin embargo, debido a la sequía que atraviesa el país, este año no habrá plataformas con mangueras y las fuentes estarán apagadas, salvo las de pulsador para recargar las “armas” de la esperada “batalla”. Tras dos años de parón, las previsiones de la emblemática fiesta son de lo más optimistas.

Miércoles, 17 de agosto

CONCIERTO DE DANI MARTÍN

Sus canciones marcaron a una generación durante toda la década del 2000 al frente del exitoso grupo El Canto Del Loco y esta semana hará recordar a los vigueses y viguesas aquellos tiempos. El cantante madrileño Dani Martín se subirá también este año al auditorio de Castrelos para dar un concierto dentro del programa municipal Vigo en Festas. La actuación del que fue compositor, líder y vocalista del grupo El Canto del Loco será el próximo miércoles, 17 de agosto, a partir de las 21.30 horas. Dani Martín presentará así en la ciudad olívica su gira "Que caro es el tiempo".

CONCIERTO DE TREIXADURA + INVITADOS

La agrupación de música tradicional gallega Treixadura llega en concierto a Pontevedra. Después de treinta años de trayectoria, la agrupación folk continúa reinventándose sin dejar de lado los sonidos tradicionales de Galicia. Al igual que el resto de conciertos programados dentro de las Festas da Peregrina, la actuación tendrá lugar a las 22.30 horas en la Praza de España.

Jueves, 18 de agosto

TEATRO FAMILIAR EN PONTEVEDRA CON "O PEQUENO REI DA SABANA"

La Praza de España albergará el jueves 18 un espectáculo para toda la familia. Inspirado en el famoso clásico de Disney "El rey león", la obra de teatro "O pequeno rei da sabana" constituye un espectáculo emocionante, con música y voces en directo, que explicará a los más pequeños cómo es la vida en la sabana. La función se celebrará a partir de las 21.00 horas

Viernes, 19 de agosto

CONCIERTO DE SALVADOR SOBRAL Y ABE RÁBADE

El artista portugués Salvador Sobral, dará un concierto junto con el pianista santiagués Abe Rábade el próximo viernes, sumándose así a la tercera edición del festival TerraCeo de Vigo. La actuación tendrá lugar a las 21.00 horas y las entradas pueden adquirirse por 23 euros. Ambos se profesan una admiración mutua y en sus conciertos se dedican a improvisar, probar nuevos temas y estilos, musicando poemas, o interpretando clásicos del jazz desde otra perspectiva.

CONCIERTO DE JUANCHO MARQUÉS

Su inconfundible música, caracterizada por un tono cálido y de temática sentimental, junto con el hecho de estar dispuesto a romper las barreras de lo establecido en el Hip Hop español, le ha establecido como referente del panorama urbano nacional. Pontevedra acogerá el próximo viernes 19, a partir de las 22.30 horas, una actuación de Juancho Marqués, quien presentará su último trabajo "Los ojos del nativo".

IGGY POP EN EL FESTIVAL LATITUDES EN VIGO

El festival Latitudes, organizado por la Xunta de Galicia dentro de su plan de promoción del Xacobeo, dará el pistoletazo de salida a las actuaciones en el Puerto de Vigo a la llegada de grandes nombres como Two Door Cinema Club, Iggy Pop o C. Tangana, que en este caso actuará el martes 23. El festival se celebrará el viernes 19 y el sábado 20 de agosto y en él serán cabeza de cartel la banda de rock indie irlandesa Two Door Cinema Club y la leyenda del rock estadounidense Iggy Pop. Durante las dos jornadas, el festival dará comienzo a las 19.30 horas y en la jornada del viernes pasarán por el escenario Zålomon Grass, Bala, Mando Diao y Two Door Cinema Club. Ya el sábado, abrirán la jornada Furious Monkey House, seguidos de Aphonnic, Iggy Pop, The Vaccines y Silvia Superstar DJ.

Sábado, 20 de agosto

XXIII ENTROIDO DE VERÁN DE REDONDELA

El concello de Redondela sacará sus mejores galas a relucir en el emblemático Entroido de Verán, que este año alcanza su XXIII edición. A toda la fiesta al aire libre motivada por la alegría y las risas aseguradas con los disfraces más originales y divertidos se sumarán las actuaciones de Heredeiros da Crus, De Vacas y muchas sorpresas más aún por confirmar.

CONCIERTO DE JUAN PERRO SEXTETO EN VIGO

Santiago Auserón también conocido como Juan Perro, uno de los grandes referentes del rock&roll en castellano y se dará cita con los vigueses y viguesas el próximo sábado a las 21.00 horas en el Auditorio Mar de Vigo. Habiendo pasado en los años 80 por el grupo Radio Futura junto a su hermano Luis Auserón, en la década de los 90, fusiona su estilo con el son cubano, la música africana, el jazz o el blues, entre otros dando lugar a su sobrenombre de Juan Perro. Las entradas pueden adquirirse desde 13,75 euros.

CONCIERTO DE ILEGALES EN PONTEVEDRA

Ilegales celebran su 40 Aniversario con la salida de su nuevo disco, "La lucha por la Vida", el trabajo que da nombre a su gira y que presentará el próximo sábado, a partir de las 22.30 horas, en la Praza de España de Pontevedra. Constituyen una de las mejores bandas de rock urbano de España que supo surfear las olas del rock, al tiempo que coqueteaban con otros géneros como el punk, el new wave, el rock latino e incluso el psychobilly, mezcla de punk rock y rockabilly.

Domingo, 21 de agosto

CONCIERTO DE CAMELA EN PONTEVEDRA

Para celebrar el 25 Aniversario de Camela y presentar su último disco "Rebobinando", que salió editado en 2019, el dúo integrado por Dionisio Martín Lobato y María de los Ángeles Muñoz Dueñas llevarán a Pontevedra el próximo domingo, 21 de agosto, su gira "25+1". Será a partir de las 22.30 horas cuando el grupo haga un repaso por sus grandes hits, englobados dentro del tecno-rumba.