“Folk no Alobre” fue uno de los pocos eventos culturales de Vilagarcía que la pandemia no se llevó por delante. No obstante, tanto en 2020 como en 2021 esta romería urbana tuvo que celebrarse a medio gas debido a las restricciones impuestas por la crisis sanitaria. Pero el próximo 28 de agosto los amantes de la música tradicional gallega tendrán la oportunidad de disfrutar de esta sexta edición por todo lo alto, sin aforos ni obligación de escuchar las actuaciones en sillas separadas. “Los que tengan ganas de foliada y estén ese día por estos lares que no duden en venir. Será gratuito como en los cinco años anteriores”, comentó Daniel Abade, de la asociación que gestiona el evento, Pés de Barro.

Ruta con Xurxo Souto La programación arrancará a las 11.00 horas con una visita guiada de la mano de Xurxo Souto. No hace falta inscripción previa, solamente estar a esa hora en la Plaza de Independencia, de donde saldrá la ruta, que pasará por el Pazo de Vista Alegre y el Castro Alobre y terminará en el parque de O Castriño. A las 13.00 horas comenzará la sesión vermú con Barullo, un espectáculo infantil de clown en el que Nelson Quinteiro se convierte en el Señor Patajullo. Llevar la comida de casa La organización habilitará mesas y sillas para que los asistentes coman el almuerzo que han traído de casa. A las 16.00 dará comienzo el taller de iniciación al baile tradicional con Luis Prego y a las 18.00 arrancarán los conciertos con Os Demos da Petaca, que llevan más de veinte años tocando música tradicional gallega. El cántabro Miguel Cadavieco forma un dúo con una artista polaca desde 2016, que interpretarán sus “Romances y cantares al son del rabel” (18.45 horas). La de Vilagarcía será su primera actuación en Galicia. Caamaño & Ameixeiras, es decir, Sabela y Antía, fueron Premio Martín Códax 2021 en la categoría de Folk y también estarán en Folk no Alobre (20.00 horas). La romería culminará con Maghúa (21.30), afincados en A Coruña.