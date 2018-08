Qué hacer este sábado | Fiesta de verano en Panxón

Summer Never Ends es el título de una de las citas más peculiares de este fin de semana. Marcos de la Fuente y Vanesa Álvarez, ex La Fiesta de los Maniquies, nos proponen un nuevo planteamiento de fiesta traído desde Ibiza y desde lo que llaman la nueva Ibiza: Tulúm (México). Para ello han convocado al gurú, productor y dj Al Aaraaf, también conocido como Be Lanuit, que viene directamente desde Ibiza para pinchar en Panxón, en el chiringo Malabar de la playa de AreaFofa, con un sonido de electrónica y house espiritual. Los expropietarios de La Fiesta de los Maniquíes, que invitan a ir vestidos de corte ibicenco, hindi o sin ropa, se despiden así antes de irse definitivamente a Nueva York. Participarán también dos de los que fueran dj residentes del club vigués: Dani Rivera y Almagato, junto a otros artistas y músicos invitados. - chiringo malabar, playa de Areafofa, panxón, nigrán - 20.00 - entrada libre

CONCIERTOS

Vigo

El show de Daniel Calá. Canciones de Sabina y Serrat, Silvio Rdez. y Pablo Milanés, Atahualpa y Facundo Cabral, Alberto Cortés y Roberto Carlos. - el rincón de los artistas - 23.00 - entrada gratuita

Moaña

Tatán Chapeu. Este concerto englóbase dentro da rede galega de música ao vivo, e dentro dos actos do 50 aniversario do Var con Uve. Tatán estará acompañado de grandes músicos como Alberto Vilas ao piano, Noli Torres á percusión, Blanca Francés aos coros e Pablo Vidal no contrabaixo e guitarra. - var con uve - 22.30 - 5 E

Cangas

Martelo + Anarchicks. Concierto dentro de la programaicón de las Festas do Cristo. - recinto naves de ojea - 23.30 - entrada libre

Ribadavia

Festival Arteficial. Más de 12 horas de música en directo en cuatro espacios del casco histórico de Ribadavia. Las bandas se distribuirán en cuatro escenarios desde las 13.00 a las 21.00 horas en el barrio de A Madalena, y de 22.30 a 2.30 horas de la madrugada en A Oliveira. El cartel está formado por Guau, Oh! Ayatollah, Sara Fontán, Esteban&Manuel, Isaac Pedrouzo, Big Ok, Pantis, Whales, LaBaq y Chalo Correia. - casco histórico de ribadavia - desde las 13.00 horas - entrada voluntaria: donación de alimentos