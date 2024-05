Pedro Vázquez, promesa del atletismo

Tras empezar practicando este deporte en edad escolar, con 14 años se incorporó al Celta de Atletismo, donde empezó a trabajar a las órdenes de Manuel Martínez Ageitos. Ya había sido campeón de España Sub 16 y Sub 18 y tras superar una lesión ha logrado serlo también Sub 20. Desde finales de 2022 estudia y entrena en la Universidad de Portland.

Año nacimiento : 2004

: 2004 Localidad : Vigo

: Vigo Club : Real Club Celta Atletismo

: Real Club Celta Atletismo Palmarés 2023: Primero en el Campeonato de España Sub 20 en 3.000 metros. Segundo en el Campeonato de España de clubes de Primera División. Décimo segundo en el Campeonato de Europa Sub 20 de 3.000 metros