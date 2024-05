Makoke habla de su boda y de su reencuentro con Laura Matamoros: "Tengo muchas ganas"

Tras su polémico paso por 'Supervivientes 2024', Laura Matamoros ha regresado a España con ganas de descansar, pero sobre todo de reencontrarse con sus hijos, a los que ha echado de menos en Honduras recordándoles continuamente y dedicándoles todas las pruebas que ha realizado.

Sin embargo, lo más comentado del concurso de la hija de Kiko Matamoros han sido sus referencias constantes a Makoke, lo que muchos piensan que le ha penalizado y ha provocado que los espectadores quisieran verla cuanto antes en España.

Pero... ¿se han reencontrado ya por los pasillos? Las dos trabajan en la misma cadena y cuando se fue a 'Supervivientes' parecían tener una relación cordial, por lo que Makoke no entendió porque habló tanto de ella en su concurso.

El pasado viernes estuvimos en la boda de Iván Reboso, a la que acudió Makoke y pudimos preguntarla si se ha reencontrado ya por los pasillos de Telecinco con Laura y nos confesó que no: "No me la he encontrado porque ella llegó el martes, que yo no estuve. El miércoles yo estuve en así es la vida, pero no nos hemos cruzado, pero supongo que nos cruzaremos".

Eso sí, la colaboradora de televisión nos desveló que si se la encuentra le saludará a pesar de todos los comentarios que ha hecho de ella: "Hombre, por supuesto. Claro que sí, no pasa nada".

Makoke asistía a la boda de su amigo y nos confirmaba que no descarta pasar de nuevo por el altar ahora que vuelve a estar enamorada: "Es una cosa que ahora mismo no me planteo, pero las bodas siempre son bonitas y de verdad que tengo muchas ganas de ver a Iván porque está muy ilusionado. Ayer hablé con él por la noche y vamos a ver".