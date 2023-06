Yaiza se ha enfrentado a la mala relación que mantuvo con su madre durante muchos años y la hipnosis le ha hecho recordar momentos muy duros: ‘’Yo siempre era la mala y siempre me portaba mal. Mi madre siempre me decía que tenía que jugar con niñas y yo me iba con los niños a jugar al fútbol. Le tenía que mentir y le mentí mucho para poder hacer lo que me gustaba’’.