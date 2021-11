Las que antaño fueran amigas y apoyo ahora no atraviesan un buen momento. Un micrófono abierto en 'Sálvame' traicionó a Belén Esteban y dejó al descubierto la verdadera opinión que tienen la princesa del pueblo sobre la reina de las mañanas. Y las redes no perdonan. Todo ocurrió en una tarde cualquiera de 'Sálvame'. La colaboradora Laura Fa hablaba sobre una entrevista a Gabriel Rufián en la que el político era preguntado por diferentes personajes de la actualidad, desde Bertín Osborne a Ana Rosa Quintana.

Sobre esta última Rufián no quiso pronunciarse: “No puedo decir lo que pienso. No puedo. No me hagas decir lo que pienso. No puedo. No puedo decir lo que pienso de Ana Rosa”, aseguró. Lydia Lozano insistió en preguntarle en esta ocasión a Laura Fa sobre su opinión sobre la presentadora de las mañanas, pero también evitó dar su punto de vista amparándose en que no quería decirlo porque "le tengo respeto".

Un vídeo en el que un micro abierto pillaba a Belén Esteban diciendo algo sobre Ana Rosa Quintana se encuentra recorriendo la red. Los hechos ocurrieron en 'Sálvame', cuando la pasada semana Lydia Lozano preguntaba a su compañera Laura Fa su opinión sobre la presentadora, después de que esta dijera en una entrevista que prefería no hablar de ella.

Fa volvió a negarse a hablar de la presentadora y posteriormente David Valldeperas pidió a gritos que dejaran de hablar de ella: "¡Que no se habla de Ana Rosa!", dijo Kiko Hernández, a lo que el director del programa añadía: "¡Se acabó! ¡Si digo que ya es ya! ¡No hay más!". "En la entrevista habla de ella", intentaba justificarse Lozano ante el cabreo de su jefe.

En ese momento la atención se puso en la decisión del director de no hablar de la reina de las mañanas. Sin embargo, un espectador analizó posteriormente el momento y se dio cuenta de un detalle. Cuando Lozano hizo la pregunta a Fa, Belén Esteban intervino por lo bajini. Un micro abierto dejó que se escuchara lo que se decía: "Pues que es gilipollas".

Ahora bien, algunos espectadores difieren y aseguran que la de Paracuellos dijo "pues qué gilipollez", con lo cuál habría criticado la pregunta de su compañera y no a la presentadora. Hay que recordar que Ana Rosa fue jefa de Belén Esteban, ya que esta colaboró varias temporadas en su programa antes de su salto a 'Sálvame'.