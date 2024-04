Una sentencia del Tribunal Constitucional da la razón a una madre que pedía una pensión fija de alimentos y no porcentual. La pareja, que tenía tres hijos, se divorció en 2015. El exmarido estaba ilocalizable y el juzgado no pudo averiguar sus ingresos. Acordó que pagara un porcentaje en concepto de manutención, pero al no ser una cantidad fija la madre no podía reclamar el impago. Tras perder dos recursos ante la Audiencia Provincial y el Supremo fue hasta el Constitucional, que le ha dado la razón. Ocultarse de la Justicia y declararse insolventes son las trampas que algunos utilizan para no pagar y hacer daño a la expareja sin tener en cuenta las consecuencias para los hijos. 4.000 personas son condenadas al año por no pagar la pensión o no cumplir el régimen de visitas y ocurre en tres de cada diez divorcios.