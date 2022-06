¿Quién no ha pasado una divertida tarde rodeado de amigos o familia disfrutando de un entretenido juego de mesa? Aunque muchos de ellos están viviendo una segunda juventud, actualmente podemos comprobar cómo muchos juegos de tablero hace tiempo que se movieron al entorno digital. Juegos que ya recibieron sus versiones digitales: desde clásicos como el Parchís o Trivial Pursuit hasta las más novedosas entregas de estrategia como Risk, Catán o Carcassone. Junto a estos títulos remozados digitalmente, ha habido empresas que han utilizado las herramientas propias del mundo digital para hacer nuevos “juegos de tablero”, los denominados “Party Games”, que se aprovechan de las infinitas posibilidades de los dispositivos digitales y, por supuesto, del juego online. Jackbox Games puede ser uno de los principales valedores del término “Party Games” para juegos en PC, consola y terminales móviles con casi 40 videojuegos y packs de este género lanzados desde su creación en 1989, eso sí, por aquel entonces con distinto nombre: Jellyvision Games.

Su última creación es ‘Jackbox Party Starter’, un pack de tres títulos ya lanzados anteriormente, pero esta vez localizados en numerosos idiomas, que nos da una idea de su vocación de internacionalización tras haber obtenido un éxito inmenso en Estados Unidos, principalmente. Además de las numerosas novedades dirigidas al juego online y traducción al español, el paquete está compuesto por 3 videojuegos con unas premisas bastante parecidas: ‘Quiplash 3’, ‘Tee K.O.’ y ‘Trivia Murder Party 2’

En cuanto a las características comunes de los tres títulos destaca la posibilidad de disfrutar en compañía (entre 3 y 8 amigos) con un solo juego, unido a los miles de espectadores online que pueden votar por su jugador favorito de forma activa. Cualquiera de las tres entregas que incorpora este Party Starter podrá ser lanzado por un solo un jugador. El usuario tan solo tendrá que compartir con sus compañeros un sencillo código que deberán insertar con sus dispositivos en la web pública de Jackbox, y ¡listo! Establecido un sistema común a todos los juegos, cada uno de los títulos incluidos en el pack tiene una temática diferente:

Comenzamos por ‘Quiplash 3’, un videojuego en el que, en líneas generales, tendremos que responder a una serie de preguntas de forma divertida para recibir las votaciones tanto de compañeros de juego, como del posible público. La premisa es pasarlo bien y que el más ingenioso gane la batalla. Es quizá el título más popular del pack. En ‘Tee K.O.’, por su parte, deberás afinar tu pincel para diseñar las camisetas más locas y divertidas. De nuevo, las votaciones de compañeros y público serán las que inclinen la balanza hacia el ganador. En Estados Unidos puedes incluso subir los diseños ganadores al servidor del juego y comprar la camiseta físicamente. Los desarrolladores prometen que servicio también estará disponible en España, pero lo cierto es que todavía no hemos probado.

El paquete lo cierra ‘Trivia Murder Party 2’, un juego que mezcla un tono un poco más macabro (un hotel gestionado por un asesino) pero sin perder el matiz divertido, con preguntas de cultura general y diversos minijuegos. Aquí el objetivo no es recibir las votaciones de tus compañeros, sino responder correctamente a las preguntas y superar los minijuegos para no morir en el intento o resultar amputado… En resumidas cuentas, tanto para disfrutar en compañía como para crear multitudinarios eventos online con los que interactuar con tu público, The Jackbox Party Starter puede ser uno de los packs de Party Games más atractivos que existen actualmente en el mercado. Un imprescindible de verano.

The Jackbox Party Starter - Trailer