La final de temporada del Capcom Pro Tour 2021 ha sido el escenario elegido por Capcom para confirmar el desarrollo de la sexta entrega de su legendario juego de lucha, 'Street Fighter 6' y poner fecha de lanzamiento a 'Capcom Fighting Collection', un volumen que reúne los cinco juegos de Darkstalkers para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través Steam, que verá la luz este verano.

Con más de 35 años a sus espaldas y 47 millones de copias vendidas hasta la fecha, la serie 'Street Fighter' anuncia sexta entrega a través de un pequeño 'teaser tráiler'. A pesar de no ofrecerse muchos detalles al respecto, el metraje ha desvelado un pequeño adelanto sobre el futuro de la serie, en el que Ryu, uno de los pilares de la saga, se enfrenta al nuevo retador, Luke. Según apuntan desde la propia desarrolladora, el 45º y último personaje del elenco de 'Street Fighter V' tendrá un papel clave en el próximo proyecto Street Fighter. Por el momento, pocos detalles más, desde el estudio emplazan a los jugadores hasta el próximo verano para conocer todas las novedades referentes a la entrega.

Street Fighter 6 - Teaser Trailer

Mientras aumenta la emoción por el próximo capítulo de la saga 'Street Fighter' y, para que la espera sea más amena, los seguidores de la serie pueden empezar a celebrar los 35 años de juegos de lucha de la firma con 'Capcom Fighting Collection', una antología de 10 clásicos, entre los que se incluye la serie completa 'Darkstalkers', que incorpora, 'Darkstalkers: The Night Warriors', 'Night Warriors: Darkstalkers' 'Revenge, Vampire Savior: The Lord of Vampire', y los títulos anteriormente exclusivos para Japón 'Vampire Hunter 2: Darkstalkers Revenge' y 'Vampire Savior 2: The Lord of Vampire'.

La antología también incluye el primer lanzamiento de 'Red Earth' fuera de los salones recreativos y se une a los favoritos de los fans, 'Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition', 'Super Puzzle Fighter II Turbo', 'Super Gem Fighter Mini Mix', y 'Cyberbots: Fullmetal Madness'. Estos clásicos se encuentran entre los juegos de lucha más aclamados en salas recreativas y han presentado al mundo muchos personajes icónicos y queridos, desde Chun-Li hasta Morrigan Aensland. Cada uno de los 10 títulos de la colección ha sido revitalizado con vertiente multijugador online, mejoras y actualizaciones de calidad de vida.

Como adelantábamos, 'Capcom Fighting Collection' se lanzará en formato digital el 24 de junio de 2022 para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través Steam. El título también unirá fuerzas con 'Street Fighter 30th Anniversary Collection' un conjunto de 12 títulos clásicos de 'Street Fighter' con un equilibrio perfecto de arcade y una experiencia online definitiva en cuatro de los títulos incluidos: 'Street Fighter II: Hyper Fighting', 'Super Street Fighter II: Turbo', 'Street Fighter Alpha 3' y 'Street Fighter III: Third Strike'. Se lanzará digitalmente en PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam y Xbox One. Ahora, no olvides echar un vistazo al tráiler del anuncio. "Fight!"